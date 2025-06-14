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清大兒畢業不去台積電！父：說要去瑞開頭的小公司　內行揭真相

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導　

一名50歲的父親近日在網路平台Dcard分享自身經歷，透露即將從清華大學電機研究所畢業的兒子，拒絕進入台積電工作，甚至不屑考慮鴻海，選擇加入一家名字第一個字是「瑞」的晶片設計公司。結果父親的疑惑被眾多網友直呼「眼界太小」。

原PO表示，兒子學歷優秀，他原本建議畢業後進入台積電或透過人脈進鴻海工作，但兒子不僅拒絕，還以不屑的眼神回應，讓他感到不解並認為自己只是提供意見而已。文章一出，引來不少網友砲轟，認為父親的眼界過於狹隘。

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▲▼Dcard「兒子一直想去他想去的公司」。（圖／翻攝Dcard）

▲Dcard文章「兒子一直想去他想去的公司」。（圖／翻攝Dcard）

有網友指出，「瑞昱雖然資本額約70億元，但它是全球前10大IC設計公司之一，去年營業額突破千億元，毛利率高達50.4%，稅後純益152.92億元，薪資甚至高於台積電，是台灣半導體業的薪資之冠。」更有網友表示，瑞昱的晶片設計經驗具高度國際競爭力，累積幾年後可輕鬆跳槽至全球IC設計大廠。

不少網友直言，「瑞昱絕對不是什麼小公司，對於晶片設計的學生來說，是一線頂尖公司，薪資非常有競爭力」、「鴻海只是血汗代工廠，跟瑞昱根本沒法比」

▲平均薪資前十名（單位：萬元/年）。（圖／AI製表）

根據證交所公布2024年本國上市公司員工薪資資訊，瑞昱（2379）平均年薪475.1萬，為科技業排行第一，贏過聯發科（2454）的463.3萬、日月光控股（3711）447.7萬；台積電（2330）年薪則以332.9萬未進前10名。

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