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超商1「隱藏服務」超方便！　很多店員不知道

▲桃園市蘇姓男子去年2月間在平鎮區某超商佯裝購物，卻趁店員不注意時竊取貨架上鮮乳蛋糕放入包包內，隨後折回店內竟將遛狗石叼著死老鼠放置甜品櫃貨架上，店長發現後報警提告。（圖／達志示意圖）

▲台灣人日常生活離不開超商。（圖／達志示意圖）

記者葉國吏／綜合報導　

近日有女子在網路分享一項不為人知的超商服務——「借冰」物品，意外掀起網友討論。她透露，這項服務甚至連部分店員都不清楚操作細節。

原PO在Dcard發文提到，她收到家人寄來的冰淇淋蛋糕，但因租屋處的冰箱沒有冷凍功能，便前往超商嘗試寄放蛋糕。雖然她順利完成相關流程，但結帳時店員卻堅持表示「不能寄蛋糕」，導致她不得不轉往另一家超商。最後，她才成功將蛋糕寄放在冷凍櫃中。

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▲▼關於便利商店可以借冰這件事。（圖／翻攝Dcard）

▲網友發文：關於便利商店可以借冰這件事。（圖／翻攝Dcard）

這篇文章引來不少網友回應，紛紛表示這項服務相當實用：「感謝分享！這資訊真的很有幫助」、「寄物服務太方便了，之前出差帶甜點也成功寄放」、「但有些店員不熟悉流程，可能會出錯」。也有人分享自身經驗，提醒寄物可能存在風險：「上次寄放冷凍物品，結果店員誤以為是寄物流，差點弄丟東西。」

然而，部分店員對此服務抱持不同看法。有人指出，門市的冷藏空間有限，未必能提供寄放服務：「有些店的冷藏室真的超小，光是處理寄出的貨品就已經塞滿了」、「加盟門市有權拒絕提供這項服務，並非所有超商都能接受冷凍寄物」。另外，也有店員坦言，這項服務對門市的收益影響不大，執行起來可能不太實際。

原PO提到的「借冰」服務，其正式名稱是「同店寄取」或「寄物」。根據兩大超商的規定，民眾可以寄放物品，但針對冷凍或冷藏物品，各超商有不同細則，寄放前需確認是否符合相關規範。

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