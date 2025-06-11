發票變「一片慘白」有救嗎？　網笑：中1000萬也過期了

▲網友求助感熱紙發票的復原方法。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

每兩個月統一發票對獎是許多民眾的小確幸，而載具也越來越普遍使用，不過有時還是會拿到紙本發票。就有一名網友分享，她從包包挖出感熱紙發票，結果字跡已經消失，因擔心發票有中獎，因此想詢問可以復原嗎？文章一出也引起網友的熱議。

該名女網友在Dcard以「感熱紙發票字跡消失可以復原嗎？」為題發文，表示她從包包夾層挖出來一張感熱紙發票，驚訝發現「這也變得太…透徹白了吧！第一次看到」；原PO還不忘開玩笑問，「有辦法復原這張發票嗎？會不會這張剛好中100萬？」

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▲發票上面看不到任何字跡，變成一張白紙。（翻攝自Dcard）

網友看到發片變成一片慘白，紛紛笑說「都放到字徹底消失了，就算中1,000萬，應該也都過期了」、「花100萬請鑑識科的鑑定」、「感熱紙的字跡就好像愛情一樣，一但褪色了就再也不會回來」'「看出來了，確實有1千萬」、「下次用載具吧」、「可以自己寫上去，有夢最美」。



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