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同事常選星期一請假！代理人無奈「都要做她的事」　網1原因不挺

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO的同事常請假。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文透露，她有個同事很常請假，且時常會請在禮拜一，害得作為職務代理人的她，總要完成對方工作。更無奈的是，輪到她要請假的時候，同事還生氣她沒有提早說，更私下跟主管告狀，讓她不知道該怎麼辦。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「同事很喜歡拿小孩的事情請假怎麼辦」為標題發文，提到她有個同事的孩子讀大班，所以對方常常請假出去玩，甚至選在事情最多的星期一。由於她是同事的代理人，所以只要對方請假，這些工作就會落到她頭上。

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除此之外，原PO還發現，同事有時請假好幾天，是為了跟前同事聚會、兼職賺錢。前幾天，同事表明要請假，結果因為得知原PO剛好也有事情，所以生氣原PO沒有提早說，並私下向主管告狀，讓原PO很受不了，不知道該怎麼辦才好。

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，不少網友則認為，「同事如果照公司規定請假沒問題吧，是你們公司代理制度有問題，還有主管只聽信一方的話看起來也有問題」、「請假是權益，人手不足是公司的問題」、「請假如果沒有違法為什麼不能請？其實如果你介意他拿小孩的事請假，你也可以拿爸媽的事請假啊」、「他請特休，想請就請，你也可以想請就請，幹嘛怪他？沒給請怪公司啊」。

也有網友回應，「如果你們只能兩個互代，沒其他代理人的話，下次可以先一樣幫他代理，當天再請病假，讓主管自己收拾 ，主管一定會不爽，就能討論這個請假問題了」、「我同事也會申請我當代理人，但通常我不會碰他的工作，等他回來自己做，給你參考」、「他請假，你做好自己的事情、自己工作就好，然後不要做他的。說真的，等他回來讓他做，他又沒給你薪水」。

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