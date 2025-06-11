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台女日本神社前「羞恥任務」露臀抽獎！網轟爆：台灣臉丟光

日本神社前台女「羞恥任務」露臀抽獎　網轟：台灣臉丟光

▲台女穿超短褲在神社拍照，露臀的行徑讓一票網友罵翻。（翻攝Dcard）

圖文／鏡週刊

一名台灣年輕女孩因在日本東京淺草神社前穿著過於暴露，引發網友公憤！她穿著露臀短褲造訪神社，讓許多網友看不下，認為這身打扮不符合神社莊重的氛圍，甚至有損台灣形象，大罵：「拜託出國做功課好嗎？」

一名網友在Dcard以「在日本神社露出」為題發文，揭露一名台灣年輕女孩在日本淺草神社的誇張行徑，文中分享多張來自社群平台的截圖和照片顯示，這名女孩聲稱此舉是當天的「羞恥任務」，是為了履行與日本 VIP 的約定，而在神社前進行「人前露出」。她上半身穿兩片遮胸布，搭配超短褲露出臀部，任由日本粉絲圍觀拍照。女孩更在社群上鼓勵網友分享、按讚及留言，藉此抽出三位幸運兒觀看影片版。

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▲▼ 。（圖／）

▲女子上半身穿兩片遮胸布，搭配超短褲露出臀部。（翻攝Dcard）

對於這名女子的行為，原PO表達強烈不滿，直言「在日本神社前這樣子超級不尊重，也太丟臉了吧！」嚴重影響台灣的國際形象。並藉此呼籲台灣人出國旅遊時能事先了解當地文化習俗，切勿做出讓台灣蒙羞的事情。特別是看到該女子甚至以抽獎方式推波助瀾，更是讓他痛批：「還抽獎咧，台灣人的臉都被丟光了。」

貼文曝光後，留言區引發大批網友譴責，「為了賣肉而賣肉，穿搭好醜，超沒氣質」、「把衣服當胸罩穿又把褲子當內褲穿」、「要賣肉滾遠一點」、「把低俗當性感」；另外則有網友感嘆：「四月到真如堂就有看到告示：禁止婚紗、禁止cosplay、禁止奇裝異服，果然每個告示背後都有故事」。

據了解，日本神社雖然沒有明文規定遊客或參拜者的服裝儀容，但民眾仍應避免穿著過於暴露或不得體的服裝，才能展現對神聖場所的敬意。裙子過短、低胸上衣或露出大片肌膚的衣物，都不適合在神社場合穿著。


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