總獎金88萬！2025桃園設計獎徵件開跑　邀全台設計好手參加

▲2025桃園設計獎徵件開跑。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2025桃園設計獎」主視覺、13日於桃園市政府青年局揭幕。青年局侯佳齡局長表示，桃園設計獎自創辦以來已成為全台青年設計的重要舞台，致力推動創意文化的共創與永續，期許今年透過「設計七力」的推動，讓更多創意在桃園開花結果，強化城市品牌力，打造具國際辨識度的創意之都。

2025桃園設計獎自即日起開放徵件，總獎金高達88萬，誠摯邀請全台設計好手共襄盛舉，讓設計在這座城市發聲，一起拼出屬於桃園的未來。青年局說明：本次主視覺以「七巧板」為創意核心，透過全新主視覺的發布與活動設計，展現桃園作為設計創新聚落的厚實能量與未來藍圖。

▲2025桃園設計獎徵件開跑。（圖／記者楊淑媛攝）

七塊色板分別對應桃園「七大未來」發展方向「科技、航空、開放、年輕、團結、富裕與自然」，延伸出設計獎的設計七力「創新力、實踐力、美感力、溝通力、永續力、包容力與城市力」，整體視覺語言透過鮮明色彩與拼圖式構圖，展現設計力的匯聚與創意的無限延伸，也象徵每位參賽者都是拼出桃園未來藍圖的關鍵一角。

▲2025桃園設計獎徵件開跑說明。（圖／記者楊淑媛攝）

「桃園設計獎」於2019年起舉辦，扶植青年設計師、大專院校及高中職設計學系發展，今年競賽邁入第七屆，以嶄新主視覺與豐富競賽內容，打造設計產業的創意舞台，提供青年設計師交流、思辨、討論、實作與分享的舞台，持續推動設計產業的發展。

本屆設計獎競賽共分為三大組別：高中職組、新銳設計師組，以及由機關/企業出題組(學生組及社會組)，總計11個競賽類別，多元類別的競賽設計讓青年設計師展現其領域的創意及專長，今年於競賽類別內，特別針對桃園的原住民及新住民設計的「多元族群設計類」，透過設計競賽舞台讓多元族群的青年設計師得以一展長才，比賽將經過線上初選與實體決選，最終選出各類別得獎者，並於頒獎典禮公開表揚，除頒發獎金鼓勵創作外，頒獎典禮也將辦理設計交流活動，邀請設計專家與青年設計師透過觀點對談與案例分享，探討設計與城市、社會、產業的多元連結，激盪更多具在地性與未來性的創意構想，豐富青年設計師的實戰經驗與知識視野，學習更多設計相關的經驗與知能。