　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

總獎金50萬 ！富里鄉首辦全國攝影大賽　徵件至明年10 ／31止

▲▼富里鄉有家喻戶曉的小天祥、天空梯田、黃燦燦的六十石山金針花園區、羅山大池等美不勝收。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲▼富里鄉有家喻戶曉的小天祥、天空梯田、黃燦燦的六十石山金針花園區、羅山大池等美不勝收。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣富里鄉公所為推廣鄉內觀光，將富里的美推廣至全國、甚至全世界，將於明年度辦理「第一屆富里鄉公所全國攝影大賽」，預計自113年01月01日至10月31日受理徵件，比賽分成三組：風景組(A)、人文組(B)、空拍組(C)，總獎金共50萬元，歡迎全國 （不限國籍）攝影愛好者來花蓮縣富里鄉走走看看，一起來發掘富里鄉之美、捕捉富里鄉給你的滿滿感動。

▲▼富里鄉有家喻戶曉的小天祥、天空梯田、黃燦燦的六十石山金針花園區、羅山大池等美不勝收。（圖／富里鄉公所提供，下同）

花蓮縣富里鄉地處風景優美的花東縱谷，為全國著名的米鄉，鄉內自然景觀豐富，有家喻戶曉的小天祥、天空梯田、黃燦燦的六十石山金針花園區、羅山大池等，如詩如畫的美景真的美不勝收，除了有著美麗的自然景觀外，更有耐人尋味的人文底蘊，如稻草藝術季、客家義民節扛神轎及阿美族豐年祭等，也是哈雷騎士們每年10月大會師的重要據點，為全國遊客休憩旅遊、體驗農村文化的絕佳地點。

本次攝影活動主題以「談∙圖∙美∙攝—富里誰與爭鋒」為攝影主題，呈現獨一無二的角度觀看富里的風景及人文之美，拍攝出觸動人心的美麗故事。

▲▼富里鄉有家喻戶曉的小天祥、天空梯田、黃燦燦的六十石山金針花園區、羅山大池等美不勝收。（圖／富里鄉公所提供，下同）

各組別限投5張攝影作品，參賽攝影作品限為113年度拍攝作品，以「數位相機」（廠牌不拘）最少2,000萬像素拍攝不得插點擴檔。

參賽作品一律沖放或輸出為6吋X 8吋之彩色相片，短邊不限（全放）之彩色照片，連作不收，作品僅可調整亮度、對比度、飽和度、銳利度；不得抄襲、重製、拷貝、裝裱、加色、重曝（包含機內重曝)）、疊片、改造及合成（包括增加或減少原始影像的元素）。

▲▼富里鄉有家喻戶曉的小天祥、天空梯田、黃燦燦的六十石山金針花園區、羅山大池等美不勝收。（圖／富里鄉公所提供，下同）

豐富的人文底縕，客家義民節扛神轎及阿美族豐年祭。

鄉長江東成表示，為了廣徵各路好攝高手群聚富里鄉，一起「談∙圖∙美∙攝」，一起激盪影像上的想法與交流，本次大賽更祭出高額獎金吸引各路攝影好手，以各組金牌獎金5萬元、銀牌獎金3萬元、銅牌獎2萬元及佳作12名各得5,000元，總獎金高達50萬元，最主要目的，為要紀錄富里鄉的美人文、美風景，讓更多的人知道富里鄉的美，讓更多的人可以分享富里的好故事，並透過鏡頭將這些豐富的畫面一一呈現在舊雨新知的你面前，路過富里鄉停下腳步，好好的享受大地給予的奇異恩典，慢慢的品嘗富里鄉的一切美好。

攝影比賽辦法及相關資訊觀迎上花蓮縣富里鄉公所官網（https://www.fuli.gov.tw/）查詢。
 

ET快訊
直擊／高雄在地綠營倒戈！　高喊侯友宜凍蒜手比3
奇蹟！昏迷5年陸男聽周杰倫　突然打起節拍
2023年10大爭議網紅一次看！　Joeman、劉芒人設翻車
黃心穎首回「欠鄭秀文一個道歉」！背小三臭名4年淚崩
他考試「緊張到射」　許藍方3字解答
「驥園川菜餐廳」宣布漲價！　一鍋貴600元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嗶下去就好！1年省下10萬張紙　花蓮5警分局「電子巡簽」上線

總獎金50萬 ！富里鄉首辦全國攝影大賽　徵件至明年10 ／31止

魅力難擋！　千名粉絲排隊等候感受輝人及台南搖滾耶誕夜魅力

寒流冷吱吱打火兄弟暖呼呼！　南消四大手做饅頭暖在心頭

南投市圓環聖誕樹點燈　人氣卡通偶像波力熱舞小朋友嗨翻

海虎潛艦3官兵失蹤！小琉球南方找到救生衣　救難浮標也被尋獲

冷氣團催芒果早花到　高雄農改場籲農友多利用「金神」授粉

「玉山之美」國畫特展登場　42幅傑作宣導國土保育永續長存

尖石鄉後山新光部落「飄雪10分鐘」　童開心喊：下雪了！

砸40億活化中興新村！蔡英文偕蔡培慧視察　游顥批政策買票

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

炎亞綸確定不回歸《營業中3》　郭泓志加入虧姚元浩：不好相處

北市動物園黑猩猩「重捶30下」摔死白鼻心　驚悚畫面曝光

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

43歲小嫻宣布：我考上大學了！　圓夢進音樂系「我是榜首」

嗶下去就好！1年省下10萬張紙　花蓮5警分局「電子巡簽」上線

總獎金50萬 ！富里鄉首辦全國攝影大賽　徵件至明年10 ／31止

魅力難擋！　千名粉絲排隊等候感受輝人及台南搖滾耶誕夜魅力

寒流冷吱吱打火兄弟暖呼呼！　南消四大手做饅頭暖在心頭

南投市圓環聖誕樹點燈　人氣卡通偶像波力熱舞小朋友嗨翻

海虎潛艦3官兵失蹤！小琉球南方找到救生衣　救難浮標也被尋獲

冷氣團催芒果早花到　高雄農改場籲農友多利用「金神」授粉

「玉山之美」國畫特展登場　42幅傑作宣導國土保育永續長存

尖石鄉後山新光部落「飄雪10分鐘」　童開心喊：下雪了！

砸40億活化中興新村！蔡英文偕蔡培慧視察　游顥批政策買票

曾染愛滋驚爆「5000人斬」！查理辛遭女鄰居攻擊　車遭噴黏性液體

上有壓力下有支撐　高雄建經協會：房價愈跌不易

吳欣盈喊大家愛喝Johnnie Walker「向前行」　他嘆悖離生活經驗

快訊／賴清德：侯友宜岳家凱旋苑　一坪租金比101大樓還要貴

《女神異聞錄：夜幕魅影》開放測試　全新怪盜高中生登場

日無印良品爆紅「白巧克力蘋果乾」零食！　絕配組合酸甜口感掀討論

嗶下去就好！1年省下10萬張紙　花蓮5警分局「電子巡簽」上線

BMW聖誕禮物提前送　「性能旅行車」M5 Touring釋最新預告

老爸牽女兒走紅毯「褲子突滑落」內褲全看光！　婚攝秒卡位拍下

煞不住！高雄女騎自行車「摔進機械停車格」　牙斷流鼻血急送醫

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

地方熱門新聞

尖石後山新光部落飄雪10分鐘

蔡英文偕蔡培慧視察中興新村活化進度

被繼承人死亡前2年內　贈與免徵遺產稅土地

海虎潛艦3官兵失蹤！找到救生衣救難浮標也被尋獲

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

中原大學榮獲　歐盟「莫內計畫」補助

移民署桃園站進入校園　向外籍生宣導反詐

何博文前進石門拚搏　合體新北議員車隊掃街

台東公職退休金及薪津明年1/2及1/4發放

即／高雄楠梓晚間大停電！中油宿舍、高大陷漆黑

寒流冷吱吱南消四大手做饅頭暖在心頭

千名粉絲等候感受輝人及台南搖滾耶誕夜魅力

土城農會推動社區關懷　榮獲新北績優志工團體獎

南投縣長許淑華就職周年前夕談政績

更多熱門

相關新聞

富里稻草藝術+音樂市集　邀民眾逗熱鬧

富里稻草藝術+音樂市集　邀民眾逗熱鬧

花蓮富里鄉公所與富里鄉農會在富里鄉農會羅山展售中心後方草皮區（地址：富里鄉羅山村9鄰東湖9號）共同舉辦的「第五屆富里稻草藝術季-動物迷蹤 稻翼之歌音樂市集」即將於明日正式展開 ! 12月23日和12月24日，為期兩天的活動將結合音樂盛會和優美的稻草藝術，為鄉親帶來一個充滿歡樂和愜意的週末。

王鴻薇kuso林智堅照　檢認定「梗圖」不起訴

王鴻薇kuso林智堅照　檢認定「梗圖」不起訴

台中中央公園攝影大賽優選12/23出爐　期間限定展演永續之美

台中中央公園攝影大賽優選12/23出爐　期間限定展演永續之美

花蓮富里鄉投保鄉民團體意外險9千人受惠

花蓮富里鄉投保鄉民團體意外險9千人受惠

花蓮富里鄉獲全國綠色照顧優良典範

花蓮富里鄉獲全國綠色照顧優良典範

關鍵字：

富里鄉攝影大賽總獎金徵件

讀者迴響

熱門新聞

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

戴凱文混血臉「代表台灣參賽」挨批

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

阿本「那個人是我第一任男友」

桃機二航廈行李輸送系統異常「一度塞車」　11航班、2980旅客被延誤

高鐵女乘務員列車上心跳停止！醫師乘客救她一命

米哈遊預告秒拔每日任務系統求生

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

「聖誕老人」送禮　孩子們前墜24樓亡

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面