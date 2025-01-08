高鐵年終獎金「3.27個月」　總獎金逾6.5個月創新高

▲台灣高鐵。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵年終獎金出爐！台灣高鐵工會今日公告，今年年終獎金3.27個月，加上激勵獎金和績效獎金，估計總獎金將超過6.5個月，創下新高。

高鐵今年首度實施總獎金制度，台灣高鐵公司今天也公告年終獎金達3.27個月，加上今年1月2日發放1.2萬元，加上激勵獎金，台灣高鐵企業工會估計，今年總獎金超過6.5個月以上。

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台灣高鐵企業工會今天指出，去年在營收創下疫情後新高之際，公司依照往例4.4個月總獎金為天花板。是故企業工會發起爭議調解並進入罷工準備程序，使公司將2023年銀行調降聯貸利費率認列的業外營收（約20億元）分潤提撥到總獎金，才使得最後總獎金由4.4提升到6個月。在未有聯貸降息挹注下，今年總獎金超過6.5個月以上。

工會指出，在去年獎金爭議後，企業工會跟公司針對總獎金方案協商了9個多月時間，雙方針對依營業水準提撥總獎金的規則及計算方式進行多次的意見交換，2024年營業收入雖然比去年成長，可是營業成本也較去年提高，而如依原公司版的總獎金提撥方案，則與去年公司原提列獎金總額相差不多，但工會多方溝通下，終於成功協商到符合工會訴求的總獎金計列基礎及對應級距，並經董事會支持同意，今年首次根據制度對應的總獎金預估可達6.5個月以上。

高鐵企業工會表示，總獎金將分三筆發放分別為營運激勵金、年終獎金以及績效獎金，其中就營運激勵金與年終發放方式在意義上皆屬於年終獎金，營運激勵金已於1月2日發放12,000元，約公司0.2個月平均薪資，加上今（8）日公司公告年終獎金3.27個月，兩筆總和實質上會大於績效獎金總額。且在績效獎金發放上，工會也要求管理職與一般同仁考績評等配比要相同，能公平依個人考績享有更好績效獎金。

