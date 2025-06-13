批沈伯洋父搭一帶一路順風車　凌濤諷：黑熊變紅熊

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立委沈伯洋父親沈土城被揭在大陸做生意，且以「中國台灣」為名登記。國民黨桃園市議員凌濤今（13日）揭沈沈土城向中國大陸海關總署申請特別許可證的時機，與中國大陸推行一帶一路的時間點過於巧合，搭上中國一帶一路的全球順風車，精準在厄瓜多投資，這就是台灣黑熊變成「中國紅熊」最大的例證。

國民黨今舉行「中國紅熊搭上『中國一帶一路』在厄瓜多大賺，罷團、紅孩兒為大惡罷接連翻車」記者會。

凌濤表示，沈土城的兆億有限公司與中國大陸的生意從2008年開始，特別於2013年9月向中國海關總署申請特別許可證，以「中國臺灣」進軍中國大陸大賺人民幣，他揭露關鍵的證據發現，2013年9月、中國大陸恰好提出「絲綢之路經濟帶」、「21世紀海上絲綢之路」構想；同年11月，中共更在18屆3中全會後，將「一帶一路」上升為國家發展戰略。因此，合理懷疑兆億有限公司響應中國的一帶一路，沈伯洋父親在同樣的時間點，以「中國台灣」向中國海關總署(GACC)申請海外出口商登記，「中國熊」跟得好緊、好快，馬上搭上中國一帶一路的全球順風車。

凌濤進一步指出，2018年12月，厄瓜多與中國簽署「一帶一路合作諒解備忘錄」(MOU)，正式加入倡議，中國甚至宣布厄瓜多是其中南美一帶一路的重要推手；而就在隔年度2019年，兆億公司在厄瓜多貿易額是創下歷年第四高！這就是幫中國一帶一路創造貿易額的最佳例證，顯現沈伯洋家族根本就是中國一帶一路政策的超積極追隨者。

凌濤表示，過去民進黨立院黨團總召柯建銘痛批國民黨配合一帶一路，如今柯建銘要不要以同樣標準檢驗民進黨不分區第2名的沈伯洋？沈伯洋家族買中國貨、登記中國台灣，積極追隨一帶一路的信仰，柯建銘要不要嚴格檢驗「中國熊」？他強調，民進黨過去批判一帶一路讓中共介入，如今沈伯洋家族呼應一帶一路，民進黨不應該出面譴責嗎？勞動部長洪申翰曾說，習近平過去十年，打著「一帶一路」的名義，號稱帶著雄厚資金，卻讓好幾個國家慘賠退出；民進黨發言人更說，預算都要破兆，錢哪裡來？是要引進一帶一路讓台灣變成中國一帶一路嗎？

凌濤表示，中國的一帶一路還沒有進到台灣，但台灣有一個「中國紅熊」已經於2013年的9月，精準地跑到中國大陸，跟著中國大陸的一帶一路在全球賺錢，且精準地在厄瓜多投資一帶一路，這就是台灣黑熊變成「中國紅熊」最大的例證，民進黨的支持者可以接受嗎？賴清德在中常會大聲地「全黨護一熊」，你可以接受「中國雄」竟然是中國一帶一路的追隨者嗎？

國民黨發言人鄧凱勛指出，罷民進黨與罷團搞的大惡罷其實只是謀求政治紅利，早在國民黨立委當選的第2天就開始佈局，根本沒有所謂罷免的理由，根本就沒有所謂罷免的正當性。

國民黨發言人楊智伃表示，沈伯洋被證實其父親就是中國台商，並大賺紅錢，沈伯洋的回應就是推託，但沈長期用其邏輯、敘事與脈絡講出來的話、做過的事，通通都輪迴到他的身上。很多青鳥盯著館長這次到大陸旅遊，質疑館長開啟網紅赴中時代，沈伯洋帳號就留言，「還有黃國昌，他是替黃國昌鋪路」。

楊智伃質疑，館長去上海旅遊就被抹紅是幫黃國昌鋪路？難道沈爸爸用「中國台灣」去大陸做生意，難道就是幫沈伯洋搭橋？沈伯洋父親以中國台灣的國籍登記於海關官網，在中國大陸做生意。她問沈，「你爸爸是不是在幫你搭橋？是不是在幫你鋪路？你作為民進黨外交國防委員會召委、不分區第2名的立法委員，你爸爸幫你鋪路，你爸爸去了之後，同理，在未來是不是要幫賴清德主席鋪路？」