　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批沈伯洋父搭一帶一路順風車　凌濤諷：黑熊變紅熊

▲▼沈伯洋 發言 國民黨團提案邀請卓榮泰到立法院報告國防預算10gdp 大體討論。（圖／記者屠惠剛攝）

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立委沈伯洋父親沈土城被揭在大陸做生意，且以「中國台灣」為名登記。國民黨桃園市議員凌濤今（13日）揭沈沈土城向中國大陸海關總署申請特別許可證的時機，與中國大陸推行一帶一路的時間點過於巧合，搭上中國一帶一路的全球順風車，精準在厄瓜多投資，這就是台灣黑熊變成「中國紅熊」最大的例證。

國民黨今舉行「中國紅熊搭上『中國一帶一路』在厄瓜多大賺，罷團、紅孩兒為大惡罷接連翻車」記者會。

凌濤表示，沈土城的兆億有限公司與中國大陸的生意從2008年開始，特別於2013年9月向中國海關總署申請特別許可證，以「中國臺灣」進軍中國大陸大賺人民幣，他揭露關鍵的證據發現，2013年9月、中國大陸恰好提出「絲綢之路經濟帶」、「21世紀海上絲綢之路」構想；同年11月，中共更在18屆3中全會後，將「一帶一路」上升為國家發展戰略。因此，合理懷疑兆億有限公司響應中國的一帶一路，沈伯洋父親在同樣的時間點，以「中國台灣」向中國海關總署(GACC)申請海外出口商登記，「中國熊」跟得好緊、好快，馬上搭上中國一帶一路的全球順風車。

凌濤進一步指出，2018年12月，厄瓜多與中國簽署「一帶一路合作諒解備忘錄」(MOU)，正式加入倡議，中國甚至宣布厄瓜多是其中南美一帶一路的重要推手；而就在隔年度2019年，兆億公司在厄瓜多貿易額是創下歷年第四高！這就是幫中國一帶一路創造貿易額的最佳例證，顯現沈伯洋家族根本就是中國一帶一路政策的超積極追隨者。

凌濤表示，過去民進黨立院黨團總召柯建銘痛批國民黨配合一帶一路，如今柯建銘要不要以同樣標準檢驗民進黨不分區第2名的沈伯洋？沈伯洋家族買中國貨、登記中國台灣，積極追隨一帶一路的信仰，柯建銘要不要嚴格檢驗「中國熊」？他強調，民進黨過去批判一帶一路讓中共介入，如今沈伯洋家族呼應一帶一路，民進黨不應該出面譴責嗎？勞動部長洪申翰曾說，習近平過去十年，打著「一帶一路」的名義，號稱帶著雄厚資金，卻讓好幾個國家慘賠退出；民進黨發言人更說，預算都要破兆，錢哪裡來？是要引進一帶一路讓台灣變成中國一帶一路嗎？

凌濤表示，中國的一帶一路還沒有進到台灣，但台灣有一個「中國紅熊」已經於2013年的9月，精準地跑到中國大陸，跟著中國大陸的一帶一路在全球賺錢，且精準地在厄瓜多投資一帶一路，這就是台灣黑熊變成「中國紅熊」最大的例證，民進黨的支持者可以接受嗎？賴清德在中常會大聲地「全黨護一熊」，你可以接受「中國雄」竟然是中國一帶一路的追隨者嗎？

國民黨發言人鄧凱勛指出，罷民進黨與罷團搞的大惡罷其實只是謀求政治紅利，早在國民黨立委當選的第2天就開始佈局，根本沒有所謂罷免的理由，根本就沒有所謂罷免的正當性。

國民黨發言人楊智伃表示，沈伯洋被證實其父親就是中國台商，並大賺紅錢，沈伯洋的回應就是推託，但沈長期用其邏輯、敘事與脈絡講出來的話、做過的事，通通都輪迴到他的身上。很多青鳥盯著館長這次到大陸旅遊，質疑館長開啟網紅赴中時代，沈伯洋帳號就留言，「還有黃國昌，他是替黃國昌鋪路」。

楊智伃質疑，館長去上海旅遊就被抹紅是幫黃國昌鋪路？難道沈爸爸用「中國台灣」去大陸做生意，難道就是幫沈伯洋搭橋？沈伯洋父親以中國台灣的國籍登記於海關官網，在中國大陸做生意。她問沈，「你爸爸是不是在幫你搭橋？是不是在幫你鋪路？你作為民進黨外交國防委員會召委、不分區第2名的立法委員，你爸爸幫你鋪路，你爸爸去了之後，同理，在未來是不是要幫賴清德主席鋪路？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
638 4 1674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳陸方參加兩岸旅展被擋！　國台辦痛批：不管民眾死活
快訊／桃園工廠氣爆！　6人嚴重燒傷
快訊／雲林規模3.7地震　「4縣市有感」最大震度2級
快訊／高雄雙罷劫失敗！　宣布不送件
快訊／林明佐出來了！1500萬交保回家
快訊／土城女騎士遭輾　當場爆頭亡
獨／女神也是一般人！金泰希嫁Rain結婚當媽後：曾容貌焦慮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

抗罷免！蔣萬安出手拼投票率　拋「建設牌」讓選民對立委有感

快訊／罷綠再吞敗！高雄雙罷劫宣告失敗不送件　連署書份數曝光

曹興誠組律師團助大罷免志工　向傅崐萁、朱立倫、趙少康下戰帖辯論

批沈伯洋父搭一帶一路順風車　凌濤諷：黑熊變紅熊

「台灣主權沒有跟中共談判的空間」　綠議員要藍營撤回兩岸條例修法

提案修法兩岸條例遭指矮化主權　陳永康：建議把海洋法公約搞懂

轟藍白聯手翹班卻提延會　林楚茵：只會讓大罷免更熱烈

「大陸人」竟被通知當兵！北市列管9例　議員憂大開滲透大門

民眾黨提案廢監察院　翁曉玲：涉憲政架構改變「宜審慎評估」

吳思瑤要在野黨盡憲政忠誠義務　陳智菡酸：充滿封建保守思想

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【爸爸要心碎了】枕頭下李洙赫照片被媽調換！2歲女兒拿起見爸照：這個不帥

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

【館長合體汪小菲】館長曝李進良牽線 跟汪小菲吃晚餐

抗罷免！蔣萬安出手拼投票率　拋「建設牌」讓選民對立委有感

快訊／罷綠再吞敗！高雄雙罷劫宣告失敗不送件　連署書份數曝光

曹興誠組律師團助大罷免志工　向傅崐萁、朱立倫、趙少康下戰帖辯論

批沈伯洋父搭一帶一路順風車　凌濤諷：黑熊變紅熊

「台灣主權沒有跟中共談判的空間」　綠議員要藍營撤回兩岸條例修法

提案修法兩岸條例遭指矮化主權　陳永康：建議把海洋法公約搞懂

轟藍白聯手翹班卻提延會　林楚茵：只會讓大罷免更熱烈

「大陸人」竟被通知當兵！北市列管9例　議員憂大開滲透大門

民眾黨提案廢監察院　翁曉玲：涉憲政架構改變「宜審慎評估」

吳思瑤要在野黨盡憲政忠誠義務　陳智菡酸：充滿封建保守思想

獨／運將遭悶殺再斬斷四肢焚屍　冷血魔逃19年5天...入境被抓了

白鹿新劇《臨江仙》7金句：痛處這種東西，在於深淺而非長短

晚上總是睡不好？「5個方法」讓你一覺到天亮

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

桃園市3大區預售屋單價　比中古屋貴超過14萬

不怪劉俊緯再見暴傳　葉總一肩扛：我沒把張政禹換上去

滲透伊朗境內！　以色列情報機構「秘密行動」破壞防空系統

奧克蘭市區住宿推薦！毗鄰皇后大道與維達港　機場巴士步行僅5分鐘

泰菲變性人大戰！「搶賣淫地盤」打到火辣短裙走光　曼谷街頭鬥毆

快訊／桃園飼料廠氣爆釀9傷　6人嚴重燒傷...他全身80％搶救中

【此時此刻他是英雄】宿舍抓蟑大師淡定徒手抓蟑螂沖馬桶太帥了

政治熱門新聞

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

「大陸人」竟被通知當兵！北市列管9例　議員憂大開滲透大門

印度墜　外交部：排除台籍旅客搭乘班機

史哲恐成大罷免破口？　陳揮文：賴清德在扯罷團後腿

簡舒培大罵賴清德「超蠢」　王鴻薇喊保重憂下場可能不會太好

即／高雄雙罷劫宣告失敗不送件　連署書份數曝光

新任大法官人事權同意案　立法院確定7/25投票表決

遭爆痛罵賴清德　簡舒培：抹黑無法轉移罷免焦點

沈伯洋父公司登記「中國台灣」　 陸委會緩頰

簡舒培遭爆怒批賴清德　陳智菡開酸不忘宣傳法庭直播

洪奇昌赴北京交流　陸委會：正向看待

史上最長會期！　民眾黨團提案立法院二度延會至8月31日

台中減重挑盧秀燕派鄭照新參加　年輕帥照神似「張信哲」

沈家進口陸貨93噸　沈伯洋：電話網路就能下單

更多熱門

相關新聞

綠營力挺沈伯洋　王鴻薇：再次上演當年全黨護林智堅一樣

綠營力挺沈伯洋　王鴻薇：再次上演當年全黨護林智堅一樣

民進黨立委沈伯洋父親沈土城近日遭爆，轉手大陸貨品大賺上億紅錢，不過除了沈伯洋否認是在賺紅錢外，上至總統賴清德；下至陸委會都紛紛幫沈開脫。對此，國民黨立委王鴻薇今（13）日表示，民進黨現在就如同當年幫前新竹市長林智堅一樣，「全黨護一人」，但無論如何都無法轉移， 他們之前是怎樣污名化台商的。

沈伯洋父公司登記「中國台灣」　 陸委會緩頰

沈伯洋父公司登記「中國台灣」　 陸委會緩頰

黃國昌批賴清德雙標「應挺所有台商」　綠提1活動：總統做台商後盾

黃國昌批賴清德雙標「應挺所有台商」　綠提1活動：總統做台商後盾

曝賴清德護航沈伯洋3可能　王淺秋想起「韓國瑜昔日去中聯辦遭批」

曝賴清德護航沈伯洋3可能　王淺秋想起「韓國瑜昔日去中聯辦遭批」

共諜案起訴4人吳釗燮人卻在歐洲！　凌濤：是在滅證嗎？

共諜案起訴4人吳釗燮人卻在歐洲！　凌濤：是在滅證嗎？

關鍵字：

沈伯洋凌濤黑熊

讀者迴響

熱門新聞

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

墜機前「所有東西都故障」影片流出

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

墜機前最後自拍　印度醫師一家5口全數罹難

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

即／大雨狂下高雄多處積水　畫面曝

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

車模牛奶針送命！醫曝「暗黑內幕」：根本在玩命

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

即／老牌「支付平台」疑洗錢50億　董座6人收押

印航墜機唯一倖存者　驚險逃生細節曝光

更多

最夯影音

更多

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面