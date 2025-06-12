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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝賴清德護航沈伯洋3可能　王淺秋想起「韓國瑜昔日去中聯辦遭批」

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

總統兼民進黨主席賴清德11日於中常會聲援綠委沈伯洋，批評在野黨連續多天以中國官方操作的敘事，繼續攻擊沈伯洋和他的家人，把一個沒有不法紀錄的國際貿易商，硬要貼上「賺紅錢」等標籤，居心叵測。對此，前高雄市政府新聞局長、媒體人王淺秋今（12日）分析賴清德親自護航的3大可能，她也很回憶立法院長韓國瑜當年擔任市長時，只是去了中聯辦，就變成了罪大惡極中共同路人。

賴清德於民進黨中常會聲援沈伯洋表示，中國官媒及周邊社群，將近200則以上的不實報導，台灣的協力操作則超過100則，相關操作還在持續，在野黨更連續多天以中國官方操作的敘事，繼續攻擊沈伯洋和他的家人，把一個沒有不法紀錄的國際貿易商，硬要貼上「賺紅錢」等標籤，居心叵測。

對此，王淺秋於節目《大新聞大爆卦》表示，看到賴清德聲援沈伯洋的新聞真的很有感，想到韓國瑜當年擔任高雄市長只是去了個香港中聯辦，就變成了犯罪集團、中共同路人、罪大惡極。

王淺秋表示，可是今天沈伯洋父親被爆出這些事，居然總統親自護航，只有3種可能，第一、沈伯洋是美國派來的人，不得不護航。第二、賴清德身邊真的沒人可用，沈伯洋掛了就沒人了 。第三、賴清德太害怕，大罷免現在已經與沈伯洋關係綁太深，如果沈伯洋出事，大罷免的所有正當性都毀在沈的身上，賴清德大罷免輸不起，民進黨2026、2028選舉恐要輸到脫褲，如果贏了就是團滅藍白。

▼立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼高雄市長韓國瑜於「圓桌論壇」發言。（圖／記者林敬旻攝）

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