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共諜案起訴4人吳釗燮人卻在歐洲！　凌濤：是在滅證嗎？

▲▼總統府秘書長潘孟安 國安會秘書長吳釗燮 立法院司法法制委員會 答詢 審查總統府預算。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安會秘書長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

北檢偵辦前民進黨黨工涉共諜案，日前依違反國安法等罪起訴邱世元、黃取榮、吳尚雨、何仁傑。桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤今（12日）表示，北檢在6月10號起訴共諜黃取榮等4人，國安會秘書長吳釗燮卻早一步落跑到歐洲去避難，令人質疑是否早就獲得資訊，到底誰洩密走漏消息，讓吳釗燮可以早先一步到歐洲躲起來？在歐洲的期間，吳釗燮是否可能持續針對共諜案滅證？檢調單位應該密切關注。

國民黨今召開「綠4共諜起訴，吳釗燮出逃躲歐洲！賴主席宣示『全黨挺中国熊』，忘記非紅產業鏈？」記者會，凌濤指出，吳釗燮6月4號在德國柏林高聲批評中共擴張，在國際上批評中共，卻在辦公室內養共諜；吳釗燮在先前外長任內跟邦交國斷交八國，合理懷疑是因為秘書將臺灣與邦交國外交機密互動資料洩露給中共，才導致邦交國斷交八國，吳釗燮是臺灣的歷史罪人，應該儘快回臺接受調查。

凌濤強調，民進黨主席賴清德日前在中常會上下令全黨挺一熊，要全黨挺中國熊，雙標無下限，就是要護航沈伯洋家族繼續賺紅錢，請問能跟臺灣社會交代嗎？沈伯洋聲稱沈爸爸採購大陸貨93噸是靠網路下單，沈伯洋去年才說「淘寶以養、套、殺的策略滲透臺灣市場，呼籲檢調積極追查不法」，如今自己跑到中國去被養套殺，這就是中國熊的真面目。

國民黨發言人鄧凱勛表示，賴清德昨天在民進黨中常會上批評「在野黨以中國官方操作敘事繼續攻擊沈伯洋及其家人，把一個沒有不法記錄的國際貿易商硬要貼上賺紅錢的標籤」，但國民黨一路以來都主張兩岸要和平有序的交流，但民進黨卻不斷把他人貼上中共同路人的標籤，今天回力鏢馬上打到沈伯洋自己，請沈伯洋、賴清德面對自己的雙標行徑，一路以來亂貼標籤的正是民進黨自己。雙標根本就是賴清德，通令全黨雙標挺紅熊。

楊智伃質疑，賴清德曾在2025年5月7日公開宣佈中國為境外敵對勢力。但爆出沈伯洋家族賺紅錢之後，民進黨的發言人跳出來說「是中國賺走了沈爸爸的錢」，意思就是沈爸爸在幫助境外敵對勢力賺錢？賴清德難道認同資助境外敵對勢力的沈伯洋家族？

楊智伃指出，賴清德昨天為了要幫沈伯洋洗地，竟然說國民黨揭露沈父讓中共賺錢是在配合中國的敘事，事實上，國民黨檢視沈伯洋家族，一直以來都依照賴清德的敘事，不論是要建立非紅產業鏈、中國是境外敵對勢力等，還有綠營以往不斷的抹紅、抹黑台商，都是民進黨與賴清德的敘事。

楊智伃強調，國民黨支持合法在大陸經商的台商，也要譴責國台辦，怎麼能懲罰如此幫中國賺錢的人？國民黨對賴清德提出三問：一、若合法的台商不應抹紅，為何民進黨要將台商打成中共引路人、第五縱隊？二、過去賴清德稱要建立非紅產業鏈，中國為境外敵對勢力，今天為了保護沈伯洋轉換標準，是承認全黨要為中國熊開脫嗎？還是後悔過去抹紅太過分？三、國民黨依據賴清德的標準來檢視沈伯洋被批評「配合中共敘事」，還是賴清德其實才是配合中共的敘事？
 

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關鍵字：

共諜案吳釗燮歐洲凌濤

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