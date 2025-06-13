綠營力挺沈伯洋　王鴻薇：再次上演當年全黨護林智堅一樣

▲國民黨書記長王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立委沈伯洋父親沈土城近日遭爆，轉手大陸貨品大賺上億紅錢，不過除了沈伯洋否認是在賺紅錢外，上至總統賴清德，下至陸委會都紛紛幫沈開脫。對此，國民黨立委王鴻薇今（13）日表示，民進黨現在就如同當年幫前新竹市長林智堅一樣，「全黨護一人」，但無論如何都無法轉移， 他們之前是怎樣污名化台商的。

民進黨立委沈伯洋的父親沈土城近日被揭於大陸海關登記使用「中國台灣」的名稱，不過陸委會認為，這是沒有選擇空間的，總統賴清德也幫沈開脫。國民黨立委王鴻薇今（13日）表示，無論民進黨怎麼拗，都沒有辦法轉移之前如何汙名化台商，而現在的民進黨，就如同當年幫前新竹市長林智堅一樣，「全黨護一人」。

針對綠營護航沈伯洋，王鴻薇今天受訪表示，陸委會針對此事有說明，說這是廠商沒有辦法選擇的，所以陸委會看起來是護航沈父，藝人講中國台灣就不行。民進黨如同當年「全黨護一人」，袒護新竹市前市長林智堅論文案一樣。現在從賴清德以下，全黨護沈伯洋，無論民進黨怎麼拗，都沒有辦法轉移之前是如何汙名化台商，如何汙名化所有人。

王鴻薇指出，過去只要有人講到「中國台灣」就會被綠營炮轟是賣台、舔共、親中，但現在沈伯洋就可以，甚至還可以得到賴清德的認同，她認為這完全就照妖鏡，同樣一件事，正當的台商會被抹紅；可是如果是沈伯洋的爸爸就沒有關係，甚至還可以說是去賺「中國錢」很好等等。