韓國高端保養品牌登台　快電商深耕美妝產業開護膚新勢力

▲「快電商」與韓國高端保養品牌「25Y」舉辦品牌聯盟簽約儀式。（圖／快電商提供）



記者游瓊華／台中報導

知名電商平台首創與韓國高端微針保養品牌結合，引領美容保養風潮。「快電商」與韓國奈米生物藥妝企業派恩科技（Pion-Tech）達成戰略合作，宣布搶先引進高端護膚品牌「25Y」，並舉辦品牌聯盟簽約儀式與品牌發表會，達成策略聯盟，加速在台灣市場佈局，盼讓消費者體驗來自韓國的科技保養新風潮。

快電商說明，派恩科技的高端護膚品牌「25Y」以「肌膚年齡鎖定在25歲，時光倒流」為核心理念，護膚產品曾在開賣即迅速售罄4萬套組，引發市場關注與話題。派恩科技表示，我們看好台灣美容保養市場的無限潛力，並相信快電商能夠與我們共同傳遞品牌理念與技術價值，讓台灣消費者感受韓妝保養新標杆。

快電商此次與派恩科技合作，背後的重要推手正是丫頭詹子晴，她一向對美容保養趨勢敏銳，特地親赴韓國洽談並實地走訪品牌旗下高科技研究所。詹子晴表示，25Y的品牌理念與獨家配方令人驚艷，親眼見證美容保養新科技，希望能讓台灣女性肌膚都能駐足停留在25歲，並將最受歡迎、最具話題性的保養產品導入台灣，讓更多人能夠感受到它的魅力。

快電商創辦人森田提到，這次合作也是產品佈局上的升級，快電商不只是販售商品的平台，而是一個可以協助創業者站穩市場、創造差異化的成長系統，相信產品線的多元與品牌力將成為競爭關鍵。Vic陳雋希也強調，未來將持續導入更多具備國際視野與市場潛力的品牌，再透過教育資源、內容協作與行銷支持，讓創業者不只是銷售商品，更能建立自己的專業影響力與長期事業。