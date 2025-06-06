企業淨灘行動號召守護宜蘭海岸線　迎接世界海洋日

▲C2CBUY 快電商舉辦第三屆企業淨灘行動，在迎來世界海洋日前夕。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／宜蘭報導

C2CBUY 快電商舉辦第三屆企業淨灘行動，在迎來世界海洋日前夕，號召夥伴們齊聚宜蘭頭城，再度攜手海邊的接力賽，「瘋媽」稱號的江昀蒨以「Clean Earth, Happy Hearts!」為今年行動口號，透過實際清除海岸廢棄物，呼籲大眾重視海洋保育議題，同時實踐企業對環境永續的承諾。

快電商成員們在三位創辦人與瘋媽的帶領下，一早動身前往宜蘭頭城沿海，清理了大量海洋垃圾，包括塑膠瓶、寶特袋與漁網殘片等，在陽光下透過一袋袋實際成果，體會「為地球帶來潔淨，也為心靈帶來快樂」的行動初衷。快電商創辦人森田表示，連續三年舉辦淨灘行動，我們想藉由實際行動，成為推動永續、實踐責任的力量。

快電商創辦人Vic陳雋希說，我們一直相當注重環境保護，這也體現在我們自有品牌商品，同時也是品牌存在的真正價值 ，就是讓生活更加美好，也串起彼此之間為地球努力的連結；快電商聯合創辦人丫頭詹子晴也分享，只要肯彎下腰，撿起一個垃圾，好好珍惜資源，希望更多人能將這份守護地球的心，變成日常生活的一部分，因為「海好有你」，把愛地球的心延續到每一天。

▲快電商成員們在三位創辦人帶領下，一早動身前往宜蘭頭城沿海，清理了大量海洋垃圾。（圖／記者游瓊華翻攝）