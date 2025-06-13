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強化緊急救護能量　台中命危搶救成功率「5年躍升至40%」

▲台中市OHCA急救成功率成長40.02%，顯示在提升急救效率與品質方面成效顯著。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雙軌派遣執行危急個案緊急救護案件。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市近年積極強化緊急救護量能，根據台中市政府消防局統計，民眾最關注的「到院前心跳停止」（OHCA）急救成功率，已從2019年的22.38%成長至40.02%，顯示推動各項急救提升計畫後，顯示台中市在提升急救效率與品質方面成效顯著。

消防局表示，2021年起規劃推動「提升大台中緊急救護能量計畫」，辦理高級救護技術員（EMT-P）訓練、增購高階救護器材、以及建置專屬救護訓練教室。目前台中市所有線上救護車已全面配置高階救護裝備，包括自動心肺復甦機、自動（給氧）甦醒器、電動骨內針、潮氣末二氧化碳偵測器、影像式喉頭鏡與12導程心電圖機等，搭配EMT-P專業運用，有效強化OHCA與急重症處置能力。

▲台中市OHCA急救成功率成長40.02%，顯示在提升急救效率與品質方面成效顯著。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲醫院端產出qr-code供消防局代入患者到院後生命徵象功能。（圖／記者游瓊華翻攝）

在制度面，消防局自2023年起全面推動到院前預通知系統，2023至2024年間，已成功通報腦中風1507人、心肌梗塞146人，平均爭取10至15分鐘的搶救時間，更主導建置QR Code病患資料掃描系統，由全市22家急救責任醫院配合執行。病患送至急診後，救護人員透過勤務平板掃描醫院端產製的QR Code，即可迅速代入病患資料與在院測得生理數據，大幅提升交接效率。

在人力制度創新方面，2023年6月首創成立「指導醫師義消分隊」，提供24小時線上醫療指導服務，協助處理需醫師決策之特殊案例。當遇到如截肢、麻醉等高度專業處置情形，分隊醫師更可直接出勤至現場與救護人員協作。

消防局強調，未來將持續強化跨機構資訊整合、數據管理與行動設備應用，並配合衛生局推動公共AED設置及市民急救教育，擴大CPR+AED課程推廣，實現「全民會急救、處處能急救」的願景。並將秉持「效率、精準、專業」核心精神，穩健推動制度升級、裝備現代化與人力優化，朝向全國急救示範城市目標邁進。

▲台中市OHCA急救成功率成長40.02%，顯示在提升急救效率與品質方面成效顯著。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲義勇消防總隊鳳凰救護大隊指導醫師分隊成果發表會。（圖／記者游瓊華翻攝）


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