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台中減重挑戰賽！盧秀燕派鄭照新參加　秀年輕帥照神似「張信哲」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／台中市衛生局-健康小衛星）

▲台中日前推出「2025台中星燃計畫 終結超重挑戰賽‍」，盧秀燕派出鄭照新參加。（圖／翻攝自Facebook／台中市衛生局-健康小衛星）

記者劉人豪／台中報導

台中推出「2025台中星燃計畫 終結超重挑戰賽‍」，只要減重成功，有機會抱走高額獎金，台中市長盧秀燕則表示派出副市長鄭照新參加，並秀出他年輕時的照片，希望他可以瘦回當年神似「張信哲」的帥樣。

台中「2025台中星燃計畫 終結超重挑戰賽‍」6月16正式開跑，台中市民限定，只要BMI超過24，就可以報名減重活動，減重成功有機會抱走高額獎金，個人組最高3萬元，職場團體組最高10萬元，還有機會抽獎得好禮，活動總獎金高達120萬元！

▲▼ 鄭照新 。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）

▲鄭照新年輕時照片。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）

盧秀燕在臉書發文指出，過去台中被評為「六都最胖」的城市，近期大躍進，成為「六都第二瘦」！台中要挑戰六都最苗條，市府特別推出總獎金120萬元的「減重獎勵挑戰賽」，歡迎BMI超過24的市民朋友們來報名挑戰，只要達標，就有機會拿獎金、抽好禮，一起瘦得開心！

鄭照新也被盧秀燕點名參賽，秀出他年輕時的帥照，希望他可以瘦回當年神似「張信哲」的帥樣，全力以赴為健康努力！

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