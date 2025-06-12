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提升救護能量　台中消防「無呼吸心跳」急救成功率破4成

▲▼台中市消防局實施緊急救護能量計劃，全市OHCA急救成功率突破4成。（圖／台中消防局提供，下同）

▲台中市消防局實施緊急救護能量計劃，全市OHCA急救成功率突破4成。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局在市長盧秀燕大力支持下，近年來持續深化緊急救護能量，結合科技、制度與人力全面升級，據統計，自108年至114年5月止，到院前心跳停止（OHCA）急救成功率由22.38%提升至40.02%，顯示消防局在提升急救效率與品質方面成效顯著。

科技方面，目前所有線上救護車已全面配置高階救護裝備，包括自動心肺復甦機、自動（給氧）甦醒器、電動骨內針、潮氣末二氧化碳偵測器、影像式喉頭鏡與12導程心電圖機等，搭配EMT-P專業運用，有效強化OHCA與急重症處置能力。

▲▼台中市消防局實施緊急救護能量計劃，全市OHCA急救成功率突破4成。（圖／台中消防局提供，下同）

▲雙軌派遣執行危急個案救護。

制度方面，自112年起全面推動到院前預通知系統，由救護人員即時通報腦中風、心肌梗塞等重症患者資訊，使醫療端得以提前準備急救流程。112至113年間，已成功通報腦中風1507人、心肌梗塞146人，平均爭取10至15分鐘的搶救時間。

此外，消防局建置的QR Code病患資料掃描系統，病患送至全市22家急救責任醫院急診室後，救護人員透過勤務平板掃描醫院端產製的QR Code，即可迅速代入病患資料與在院測得生理數據，大幅提升交接效率並縮短留院時間，提升後續執勤效能。

▲▼台中市消防局實施緊急救護能量計劃，全市OHCA急救成功率突破4成。（圖／台中消防局提供，下同）

▲醫院端產出QR CODE供消防局代入患者到院後生命徵象功能。

人力創新方面，台中市112年6月全國首創成立由醫療指導醫師組成之「指導醫師義消分隊」，提供24小時線上醫療指導，當遇到如截肢、麻醉等高度專業處置情形，分隊醫師更可直接出勤至現場與救護人員協作，提升整體急救品質。

消防局也自112年12月1日起在原市區試辦「雙軌派遣」制度，當報案人通報疑似危及生命情況時，指揮中心除了派遣一般救護車，亦同步派遣由2名EMT-P組成的專責救護隊前往現場，分進合擊，及時實施高級救命術。此制度可望提升重大案件存活率，未來將視人力狀況逐步擴大至豐原、屯區等人口密集地區。

▲▼台中市消防局實施緊急救護能量計劃，全市OHCA急救成功率突破4成。（圖／台中消防局提供，下同）

▲義勇消防總隊鳳凰救護大隊指導醫師分隊成果發表會。

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