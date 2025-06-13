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以伊互打！中東4國空域「全面淨空」　各大航班急繞道

▲▼以伊開打「航空公司急改道」。（圖／翻攝flightradar24.com）

▲各大航空公司紛紛繞道而行。（圖／翻攝flightradar24.com）

記者吳美依／綜合報導

以色列13日發動「崛起之獅」（Rising Lion）行動，打擊伊朗軍事及核設施，德黑蘭也對以色列發射上百架無人機反擊。隨著中東烽火再起，各大航空公司紛紛改變航線、取消航班，撤離伊朗、以色列、約旦、伊拉克的領空。

綜合外媒報導，目前伊朗、以色列、約旦、伊拉克都已經暫時關閉領空。Flightradar24數據顯示，13日上午上述國家空域幾乎淨空，各大商業航班紛紛繞道而行，以保證乘客與機組人員的安全。

以色列特拉維夫市（Tel Aviv）本-古里安機場（Ben Gurion Airport）已經關閉，以色列航空（EL AL）也暫停所有往返該國的航班。以色列防空部隊正處於高度戒備狀態。

伊拉克官媒報導，該國13日稍早已經關閉領空，並且暫停所有機場交通。與伊朗接壤的伊拉克東部，是全球最繁忙空中廊道之一，每天都有數十架飛機往返歐洲及波斯灣，其中許多是從亞洲前往歐洲的航線。

▲▼以色列空襲伊朗首都德黑蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼以色列13日空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran）。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）

▲▼以色列13日空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran）。（圖／路透）

伊朗官媒宣布領空關閉，直到另行通知為止。約旦也宣布暫時關閉領空，作為預防措施。

《路透社》指出，全球各地不斷擴散的衝突區域，正成為航空公司營運及營利能力日益沉重的負擔，也成為更嚴重的安全隱憂。自從2023年10月以色列與巴勒斯坦爆發衝突以來，中東地區的民航飛機就不時與飛彈及無人機共享空域。根據報導，其中一些距離極近，機師跟乘客甚至能夠透過肉眼看見。

英國航空安全風險分析公司Osprey Flight Solutions指出，自從2001年以來，一共有6架商用飛機在無意中被擊落，還有另外3架差點被擊中。

去年在哈薩克與蘇丹都曾發生飛機遭武器擊落的事件，2014年馬來西亞航空MH17航班在烏克蘭東部被擊落，2020年烏克蘭國際航空PS752航班從德黑蘭出發之後也被擊落。

 
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