日本櫻島火山「1天噴發3次」25航班取消！　大量火山灰狂襲

記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣櫻島火山近日頻繁噴發，導致火山灰大舉飄散，15日更因此影響到鹿兒島機場正常運作，自下午5時起接連取消25個航班，造成大批旅客被迫滯留。各航空公司櫃台也紛紛湧入改票和退票旅客，場面一度混亂。

根據《南日本新聞社》報導，受火山灰影響取消的航班包含日本航空、天馬航空，航線涵蓋羽田、伊丹及奄美等地，其中日航甚至有一架班機臨時更改目的地。鹿兒島機場事務所表示，會在16日凌晨重新評估跑道狀況，視情況出動清掃車處理火山灰。而全日空已提前宣布取消16日的部分航班。

由於班機取消，大批旅客只能改搭巴士回到鹿兒島市，因此機場巴士站也排起長龍。機場內的觀光諮詢櫃台也接到大量有關周邊飯店與交通情況的詢問。服務台員工直言，「通常這種人潮只有颱風季才會遇到，火山爆發不像颱風可以預測，讓人措手不及。」

櫻島火山南岳山頂火口從15日上午7時8分起連續發生3次中等以上規模噴發，其中第3次從上午10時45分開始，截至晚間10時半仍未停止，連噴超過12小時。根據氣象台觀測，晚間9時38分與46分甚至出現爆炸聲響，大型火山彈最遠噴飛至火口約800至1200公尺處，相當於山腳的6合目。

鹿兒島地方氣象台警告，若噴發持續到16日凌晨3時，鹿兒島本土會遭遇大量降灰，呼籲民眾外出駕車務必提高警覺。而這也是自2019年11月以來，櫻島首次出現超過10小時的連續噴煙現象，且在第3次噴發中，火山煙柱高度一度飆升至3000公尺，是自2024年12月以來首見。