差10分鐘搭上死亡航班！　「市區大塞車」讓她意外逃劫

▲印度航空失事，成為波音787夢幻客機首起墜毀事故。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

印度航空AI171航班12日墜毀，機上共242人僅1人奇蹟生還。女子布米（Bhoomi Chauhan）表示，她因為市區大塞車，遲到10分鐘而無法登機，未料因此逃過死劫。

布米與丈夫及孩子已經搬到倫敦2年，趁著假期獨自返回印度探親，返程途中卻被困在市中心車陣中，比最後登機時間晚了10分鐘才抵達機場。

布米受訪時表示，「飛機原定下午1時10分起飛。我不被允許登機，非常難過。我得知飛機墜毀時，已經到了機場出口」，腦袋一片空白，全身都在顫抖，「我感覺全身麻掉很長一段時間」。她感謝神明保佑自己平安，但也直呼這場事故真是太可怕了。

#WATCH | Bhoomi Chauhan, a resident of Gujarat's Bharuch, missed yesterday's flight, AI-171, which crashed and 241 of 242 on board, including crew members, lost their lives.



Bhoomi Chauhan says, "...We arrived at the check-in gate 10 minutes late, but they didn't allow me, and I… pic.twitter.com/T1AqU9SSz0 — ANI (@ANI) June 13, 2025

印航AI171航班原定12日中午自印度阿默達巴德機場（Ahmedabad）飛往倫敦，未料剛起飛就墜毀，機上共242人僅1人奇蹟生還，由於撞上一間醫學院宿舍，共造成至少294人罹難。

當局已經尋獲黑盒子，但尚未公布失事原因，目前外界推測的可能性包括風向快速變化、鳥擊導致2個引擎都失效等。

唯一倖存者是40歲英國籍印度裔男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh），他與45歲哥哥一起返回印度探親，並且搭上這班飛機返回英國，未料天人永隔。他當時坐在緊急出口附近的11A座位，意外成功跳出機艙逃生。