差10分鐘搭上死亡航班！　「市區大塞車」讓她意外逃劫

▲印度航空失事,成為波音787夢幻客機首起墜毀事故。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

印度航空AI171航班12日墜毀,機上共242人僅1人奇蹟生還。女子布米(Bhoomi Chauhan)表示,她因為市區大塞車,遲到10分鐘而無法登機,未料因此逃過死劫。

布米與丈夫及孩子已經搬到倫敦2年,趁著假期獨自返回印度探親,返程途中卻被困在市中心車陣中,比最後登機時間晚了10分鐘才抵達機場。

布米受訪時表示,「飛機原定下午1時10分起飛。我不被允許登機,非常難過。我得知飛機墜毀時,已經到了機場出口」,腦袋一片空白,全身都在顫抖,「我感覺全身麻掉很長一段時間」。她感謝神明保佑自己平安,但也直呼這場事故真是太可怕了。

#WATCH | Bhoomi Chauhan, a resident of Gujarat's Bharuch, missed yesterday's flight, AI-171, which crashed and 241 of 242 on board, including crew members, lost their lives.



Bhoomi Chauhan says, "...We arrived at the check-in gate 10 minutes late, but they didn't allow me, and I… pic.twitter.com/T1AqU9SSz0