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通話內容曝！印航機長喊Mayday「絕望求救」　17秒後失控墜毀

▲▼ 罹難的印度航空正副機長。（圖／翻攝自臉書）

▲ 薩巴瓦爾及昆達爾雙雙罹難。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度航空AI171航班12日起飛不久後墜毀，機上242人僅一人生還，且因撞進一間醫學院宿舍，合計造成294人身亡。機長在失事前曾向塔台求救，外媒曝光的通話內容中稱飛機「失去動力」，接下來的17秒雖努力提升高度，最終仍撞上建築爆炸。

《太陽報》等外媒報導，這架波音787-8夢幻客機自阿默達巴德（Ahemdabad）機場起飛，僅爬升至625英尺（約190公尺）就失聯。機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）在飛機離地11秒後向塔台發出Mayday求救訊號，在對講機中喊道，「求救……沒有推力，失去動力，無法提升」，儘管他和副機長昆達爾（Clive Kundar）努力想提升高度，飛機仍不斷下沉，17秒後失控墜毀。

薩巴瓦爾擁有8200小時飛行經驗，昆達爾也累積1100小時，兩人合計飛行時數達9300小時，仍無法阻止災難發生。當局已從機體殘骸中回收一部黑盒子，事故原因仍在調查。

根據NDTV，薩巴瓦爾生前與高齡90歲的父親同住，曾向親友表示打算辭職照顧父親，每次出差都會請鄰居代為照顧父親。鄰居也透露，薩巴瓦爾一家與航空業淵源深厚，父親曾任職於民航總局，2名姪子也是飛行員。而昆達爾也來自航空世家，母親曾是印度航空空服員，父母目前赴澳洲探親。

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