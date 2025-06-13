館長疑直播遭民主式限流　汪小菲兩度否認：咱們往好處想唄

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「館長」陳之漢前往中國上海展開為期6天的旅行，昨日（12日）晚間他在上海新天地的麻六記火鍋店與汪小菲碰面，YouTube直播在線人數一度達到43萬人，但後來又掉到30、20萬人。館長質疑可能遭到民主式限流、受到有心人士操作，沒想到汪小菲兩次都沒有接球，還勸館長「咱們往好處想唄」。

▲汪小菲（左）招待館長（右）吃晚餐。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

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館長12日晚間在麻六記火鍋店與汪小菲一起吃晚餐，他表示，兩人並無私交，是透過好友李進良醫生牽線，汪小菲表明願意請客招待。而當館長和汪小菲一同出現在直播畫面中，YouTube直播在線人數一度達到43萬人，創下台灣YouTube的歷史紀錄。

不過，就在用餐期間，直播在線人數突然掉到30、20萬人，館長向汪小菲表示，他覺得現在YouTube很怪，在線人數會忽然大量下降，大家都在猜測是不是被人家弄了，這叫作民主式現流。

汪小菲一聽，誤以為是在說中國方面限流，馬上回覆，「我覺得不會，因為你這次來，大家都特別歡迎。」館長立刻補充道，他是指台灣的那些人。汪小菲則認為不一定，或許真的就是網路或系統問題卡頓了一下，「咱們往好處想唄」。

兩人的這段對話在台灣的PTT、Threads上掀起網友正反意見討論，一派人仍力挺館長，認為直播可能受到有心人士操作，在線人數才會出現斷崖式下降；另一派人則認為，我國政府的權力沒那麼大，根本做不到限流、封帳號這種事情，而且汪小菲還要在台灣做生意，所以不會跟著話題「上車」。