酒後自摔暴衝拋飛　天真阿北傻問：騎電動代步車也算酒駕？

記者鄧木卿／台中報導

台中市65歲林姓男子日前騎乘電動代步車，在一處巷口轉彎時自摔，好不容易爬起身，又誤催油門，代步車往前衝，人被拋飛在地，他原本對於酒測值高達0.8mg/l無感，認為代步車又不是機車，直到警方說明相關法令，表示將依公共危險罪嫌送辦，他才驚覺已經觸法，深感懊悔。

▲▼台中男子酒後騎電動代步車自摔，這才驚覺也算酒駕。（圖／民眾提供，下同）

第三警分局健康派出所員警日前獲報，忠明南路巷弄發生一起交通事故，員警迅速抵達現場，發現林男騎乘電動代步車先是自摔，後來試圖起身時又誤催油門，整個人被拋飛在地，輕微擦傷，所幸未波及其他人車。

到場員警聞到林男身上散發濃厚酒氣，經酒測果然嚴重超標，林男對於0.8mg/l不以為意，認為僅是騎乘代步車，又不是機車，應該沒有違法。直到警方說明電動代步車也算「動力交通工具」，他已觸犯公共危險罪，不僅面臨3年以下有期徒刑，更處30萬元以下罰金，十分懊悔。

警方提醒，醫療代步車雖在道路交通法規中視為行人來管理，然因醫療代步車是透過電動或汽油的方式產生動力，仍然屬於刑法的動力交通工具，必須接受酒測，若酒駕、肇事逃逸，都要受刑法處罰。

警方呼籲民眾，家中如有長者或使用電動代步車之民眾，應多加提醒並協助了解相關法令，切勿酒後騎乘代步車，避免因一時疏忽觸法，甚至釀成事故。