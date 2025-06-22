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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女酒駕拒測喊｢人大代表可喝酒｣　官方：責令辭去職務

文／香港01

6月18日晚上，一名自稱是人大代表的女子，在廣州車陂路被交警查獲涉嫌醉駕並試圖抗拒執法，該名女子大聲對警方表示「人大代表可以喝酒！」

6月20日公布，該名女子確實為為天河區第十屆人大代表，名為王莉，官方指出，已被責令辭去代表職務，其代表資格亦已終止。

陸媒報導指，18日晚約11時，當地交警在車陂路查酒駕，據目擊者稱，該名女子遠遠見到交通警察後，嘗試將車輛停靠路邊並聯絡代駕。

▼王莉自稱「人大代表」，但事件發生後已辭職。（圖／翻攝微博）

▲▼陸女酒駕拒測喊｢人大代表可喝酒｣　官方：責令辭去職務。（圖／翻攝微博）

但交警發現異常後上前檢查，女子一度試圖離開，大聲表示「人大代表可以喝酒！」，交警則回應：「可以喝酒，不可以（酒後）開車！」，該女子仍堅稱「可以」，交警則再次回覆「可以開車嗎？」。

該女子堅持不願配合吹氣測試，過程持續超過30分鐘。最終該女子吹出血液酒精濃度達220mg/100ml，屬醉駕標準，直至翌日凌晨約0時20分被帶走。

陸媒向天河區人大查詢確認，涉事女子為廣州市天河區第十屆人大代表王莉，任職於廣州游愛網絡技術有限公司，擔任黨支部書記及副總裁。

▲▼陸女酒駕拒測喊｢人大代表可喝酒｣　官方：責令辭去職務。（圖／翻攝微博）

天河區人大常委會隨後公告，指王莉因涉嫌違法，已被責令辭去人大代表職務，常委會已通過接受其辭職，根據《全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》規定，王莉的代表資格正式終止。

對此，網友表示，「無法無天慣了，所以如此猖狂。」「可以罷免嗎？就像小島上一大波亂搞的民意代表將被罷免。」「曝光就一個，不曝光不知道有多少呢？聯繫抽查執法紀錄，萬一還有漏網之魚呢？」

值得關注的是，大陸官員近日飲酒話題十分敏感、此前河南省信陽市、羅山縣10名幹部在學習教育期間違規吃喝、5官員共飲用4瓶白酒，1人於當日下午死亡。
大陸官方因此加大反腐力道，整治違規吃喝，但卻有地方「層層加碼」，令其演變成「禁止吃喝」，反被官媒批評是「形式主義」、一刀切。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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