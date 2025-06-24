開千萬麥拉倫酒駕！餐飲大亨驚爆警界高官道歉　「不能說是誰」

▲鐘士豪去年開麥拉倫酒駕上路，拒測吞18萬罰單，鐘提起行政訴訟，還自爆警界高層來家裡道歉。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

餐飲界大亨鐘士豪去年駕駛麥拉倫酒駕，不斷否認自己有駕駛行為，但警方調閱監視器認定就是他開車，鐘選擇拒測吞18萬罰單。鐘提起行政訴訟又敗訴，他甚至在法院上稱，當時有警界高層來家中道歉，但法官問他是何人，鐘男又多次說「無法告知」。

依據判決書，鐘男於開庭時說，有警界高層事後到家中致歉，並坦言舉發過程有瑕疵，如果訴訟一定百分之百會成功，若有申訴，會全力協助，不用擔心會敗訴，但經法院詢問是何人？鐘男卻多次說自己不能說，難以認定真偽。

法院認為，警察調得監視器畫面後，鐘男昧於事實地否認自己就是畫面中下車之人，姑且不論其友人在場曾試圖探詢舉發員警之職務資料，包括警員是哪個分局的、姓名、編號為何等，不斷要警察拿出證據。

鐘男自己駕車為圖方便，任意在馬路中間違規停車，與員警在凌晨的馬路邊周旋超過半個鐘頭，不願承認自己為駕駛人、非要警察調閱監視器畫面，卻又空言否認等情，鐘男法治觀念實屬淡薄。

去年6月，鐘士豪駕駛要價約1088萬的麥拉倫570S Coupe上路，在西區中美街被員警攔查，鐘當時大方承認有喝酒，但否認酒駕，稱車子都是朋友開的，但鐘拒測，選擇罰18萬，當時警方跟鐘各說各話，警方還公布多支監視器，還原巡邏員警攔查過程，畫面也拍下是他下車，隨後就跟警方坦承有飲酒。

鐘士豪當時受訪說，「當下我站在騎樓、車子在路上，突然就被警察叫出去要做酒測，我覺得程序上怪怪的，應該是我被盤查、在駕駛座行進中，才要求我酒測，但警方的說法是因為我站在騎樓、車在門口，認定剛剛有酒駕，認為不需要配合，才拒測。警方所說『下車』是因為到車上拿東西，並沒有酒駕，車子都是朋友開的，一起到該店喝酒用餐。」

結果鐘士豪不服被裁罰18萬、吊銷駕照、扣牌2年，提出行政訴訟。主張員警攔停、要求實施酒測不符警察職權行使法，並且要要求酒測時機、前提判斷都有瑕疵，因此舉發不適法，應該撤銷罰單，但說法不被法院採信，最終遭駁回。

▲鐘士豪的麥拉倫當時占據馬路8小時，才由專業廠商拖走。（圖／記者許權毅攝）