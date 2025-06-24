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餐飲大亨開麥拉倫酒駕拒測！不認錯還提告強辯　法官狠打臉

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲餐飲大亨鐘士豪去年開麥拉倫酒駕，跟警方強辯，鐘甚至提起行政訴訟，結果又輸了。（圖／記者許權毅攝、ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

餐飲業大亨鐘士豪去年駕駛麥拉倫違停，被巡邏員警發現酒駕但拒測，結果被開18萬罰單、扣牌，當時還因麥拉倫「太貴重」無法硬拖，占據道路8小時。鐘當時受訪否認酒駕，事後更提起行政訴訟，認為警察實施酒測程序違法、有瑕疵，結果法院認定鐘男說法均不可採，認證鐘男就是酒駕，警方並未違反相關法規。

去年6月，鐘士豪駕駛要價約1088萬的麥拉倫570S Coupe上路，在台中市西區中美街被員警攔查，鐘當時大方承認有喝酒，但否認酒駕，稱車子都是朋友開的，但鐘拒測，選擇罰18萬，當時警方跟鐘各說各話，警方還公布多支監視器，還原巡邏員警攔查過程，畫面也拍下是他下車，隨後就跟警方坦承有飲酒。

▲鐘士豪當時受訪，強調自己沒有酒駕。（ETtoday資料照／記者許權毅攝）

鐘士豪當時受訪說，「當下我站在騎樓、車子在路上，突然就被警察叫出去要做酒測，我覺得程序上怪怪的，應該是我被盤查、在駕駛座行進中，才要求我酒測，但警方的說法是因為我站在騎樓、車在門口，認定剛剛有酒駕，認為不需要配合，才拒測。警方所說『下車』是因為到車上拿東西，並沒有酒駕，車子都是朋友開的，一起到該店喝酒用餐。」

結果鐘士豪不服被裁罰18萬、吊銷駕照、扣牌2年，提出行政訴訟。主張員警攔停、要求實施酒測不符警察職權行使法，並且說員警要求酒測時機、前提判斷都有瑕疵，因此舉發不適法，應該撤銷罰單。

鐘士豪認為，當時員警詢問車主、駕駛人是誰，距離自己5步以上，不可能近到能聞到酒氣，卻逕自詢問是否有飲酒，密錄器也可見自己沒有滿臉通紅，沒有酒味或酒容，不符合警職法第8條第1項第3款「依據客觀具體事實酒後駕車之合理懷疑」之情形。

鐘士豪說，自己把車停到該處，馬上在居酒屋跟友人喝了一小杯烈酒，但不代表有酒駕行為，依此才會一再質疑酒測程序。

▲鐘的千萬麥拉倫當時就違停在路中，後來遭拔牌後，還因沒有拖吊業者敢隨意移動，占據馬路許久。（圖／記者許權毅攝）

台中市交裁處認為，鐘男車輛當時違停在事發處，員警密錄器也有拍到整個過程，該車占據全部車道，有妨礙他人、容易產生危害，鐘男又自承有喝酒，員警也有聞到酒味，員警為合理推斷，並無違背警職法規定。

交裁處也說，若照鐘男稱是下車才喝酒，但經勘驗監視器可見，從鐘男停車到員警到達，也僅僅10秒鐘，鐘男是因為突然遭員警以酒駕方向偵辦，才會緊張否認，況且所謂了一杯烈酒，為何又無收據可證明？客觀上難以達成。鐘男是要規避查緝，陳述不足採信。

▲▼法院勘驗監視器，認定就是鐘男駕車。（圖／記者許權毅翻攝）

台中高等行政法院地方庭勘驗監視器，發現事發當天2時48分28秒，該車「駕駛人」從麥拉倫跑車下車，員警在2時48分42秒抵達，隨後詢問站在車旁的鐘男是否為駕駛人？有無喝酒？鐘男承認喝酒，但是6度否認為駕駛人，並說是朋友，已經離開，鐘堅持並拒測。

法院認為，鐘男自承有喝酒，但停車時間與員警抵達時間，差距不到半分鐘，始終聯繫不到駕駛友人到場，參酌一般高級名車車主，不會輕易交給姓名不詳、聯絡不上的友人駕駛，能合理判斷鐘男就是駕駛人

法院指出，鐘男在與員警對話時，並未提及「老闆招待一小杯烈酒」之事，現在又以此抗辯，並稱當時是緊張而說謊，實在難以查證其真實性，不足為採。

法院審酌，鐘男跟員警周旋超過半個鐘頭，不願承認自己為駕駛人、非要警察調閱監視器畫面，卻又空言否認等情，法治觀念實屬淡薄。其於拒絕酒測，且員警並無違反警職法，鐘男主張均無可採，請求撤銷原處分無理由。

 

▲鐘男始終堅持是有人開車、自己下車後馬上喝酒，法院不採信。（圖／記者許權毅攝）

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