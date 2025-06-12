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更猛雨彈來了！強降雨熱區轉移「南台灣紫爆」　3縣市防致災豪雨

▲▼ 。（圖／翻攝dapiya）

▲熱帶低壓入侵台灣。（圖／翻攝dapiya）

記者柯沛辰／綜合報導

中央氣象署12日晚間發布6縣市大雨特報，受到熱帶性低氣壓影響，12日晚間至13日（五），花蓮、台東縣有局部大雨或豪雨，南部及宜蘭地區有局部大雨發生。氣象粉專、氣象專家稍早也相繼提醒，降雨熱區將從東部轉移至南部，台南、高雄、屏東3縣市需注意致災性降雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早引述氣象署最新降雨預測指出，熱帶低壓進入台灣上空後，風向迅速轉為強盛西南風，大量水氣湧入南台灣，台南、高雄、屏東3縣市雨勢將快速增強，13日（五）需特別留意致災性強降雨發生。

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▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲降雨熱區南移，台南、高雄、屏東3縣市需注意致災性降雨。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲熱帶性低氣壓登陸，各地總雨量預估。（圖／中央氣象署）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前熱帶低壓的核心小小一個，已經抵達花蓮、台東交界沿海，並貼著海岸線北上中，預計12日深夜至凌晨就會進入陸地。屆時，花蓮、北台東雨勢會很猛烈，雨量即將突破200毫米，南部地區雨勢也會隨之增強。

災害預報士賈新興也分析提醒，熱帶低壓環流中心接近的過程，12日晚間至13日的降雨熱區，會從台東至花東交界轉移至嘉義以南的地區。

▼目前西太平洋有兩個熱帶系統。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

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