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南部風雨不輸颱風　專家：真正雨停要等明天

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲中南部和台東出現猛烈降雨，今白天雨勢仍大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

熱帶低氣壓午夜登陸花蓮後消散，後續西南到偏南風水氣接力，中南部和台東出現猛烈降雨，北部、東北部到花蓮午後可能有熱對流雷雨。氣象專家吳聖宇表示，中南部和台東今天白天雨勢仍大，晚間趨緩，但真正雨停要等到明天(14日)。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-02午夜登陸花蓮市附近後很快消散，轉由台灣海峽的低壓環流中心取代並逐漸北上至浙江一帶沿岸，明顯的西南到偏南風水氣移入，昨天半夜之後到目前在中南部、台東地區的降雨相當明顯，屏東、高雄等地都已經有超過200毫米的雨量。

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吳聖宇指出，今天白天的雨勢仍大，晚間才會稍微減少，但是真正進一步雨要停可能要等到明天(14日)，水氣更為減少之後才有機會，提醒中南部、台東地區的朋友要特別注意。

北部、東北部到花蓮一帶的降雨較少，不過吳聖宇提醒，午後可能會有局部熱對流雷雨機會，山區有局部較大雨勢。

此外，西南到偏南風也帶來較大風勢，吳聖宇表示，南部已經有7級到9級陣風發生，中部以及台東沿海也有5級到7級陣風出現，預估強陣風的情況也要延續到今晚，同樣特別小心。

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