熱帶低壓今晚從花蓮穿台　明天南部豪雨「下到發紅」

▲氣象署發布熱帶性低氣壓特報。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓持續朝台灣接近，預計今晚約從花蓮進入台灣，明天清晨從西北部出海。今晚到周六清晨受熱帶性低氣壓及西南風增強影響，全台有雨，尤其南部地區要留意局部大雨或豪雨，中部、花東地區及北部山區也有局部大雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，熱帶性低氣壓今天下午2點在台東東南方80公里，往北北西移動，預計今天晚間約8時從花蓮進入台灣，今晚到明天清晨從西北部出海，預計其經過陸地就會減弱，不會增強為颱風，明天就會變回一般低氣壓，這段期間北部、東半部及巴士海峽海面有8至10級強陣風，提醒船隻航行留意。

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林定宜指出，蝴蝶颱風今天下午2點在鵝鑾鼻西南西方1300公里海面，朝北北西轉北移動，明天清晨從海南島登陸再北轉，對台灣無直接影響，但整個大低壓帶北移後會轉為西南風，今晚到周六清晨台灣都受熱帶性低氣壓及西南風增強影響，要慎防短延時強降雨。

他表示，今晚到周六清晨嘉義以南、東南部不定時有陣雨或雷雨，中部為短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨，可說是全台有雨，尤其南部地區要留意局部大雨或豪雨，中部、花東地區及北部山區也有局部大雨。

他指出，周六白天起到下周三西南風影響，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其中，周六、下周一、下周二西南風較強，中南部有局部較大雨勢。下周四起太平洋高壓增強，水氣減少，各地多雲到晴，午後有局部短暫雨，東南部及恆春半島為零星雨。

溫度方面，林定宜指出，明天各地高溫約28至31度，低溫約25至26度，相較前幾日沒這麼炎熱。

▲熱帶性低氣壓影響情形。（圖／氣象署提供）