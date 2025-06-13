豪雨彈狂砸「南部一片紅紫」　今天到明晨雨續炸

▲低壓和西南風影響，中南部和台東雨勢明顯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓和西南風夾擊，今天(13日)到明晨仍有明顯雨勢，尤其今天白天嘉義以南、台東可能有豪大雨，南台灣雨量「紫爆」，中部和北東山區有局部大雨。

中央氣象署預報員李孟軒表示，昨晚9時登陸台東長濱一帶的熱帶性低氣壓，於今凌晨2時減弱為低壓，目前雖已減弱並移出海峽，但受低壓和西南風增強影響，今天到明天清晨雨勢明顯，尤其今天白天，嘉義以南、台東慎防豪大雨，中部和北東山區有局部大雨。

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李孟軒指出，今日台灣處於偏西南風環境，伴隨厚實雲系，中南部及東南部雨勢明顯，尤其南部一波波水氣不斷移入，嘉義以南地區明顯降雨頻繁。根據統計，昨日至今日上午9時的累積雨量，台東蘭嶼達235.5毫米、花蓮231毫米、屏東與高雄均超過200毫米，台南也累積達124毫米。

▲今明兩天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，目前位於海南島附近的輕度颱風「蝴蝶」未來將朝北北東方向移動，可能登陸中國廣東、廣西地區，強度有逐漸減弱的趨勢。

李孟軒表示，今晚到明日清晨，全台仍在偏西南風環境中，降雨將持續影響中南部地區，但整體雨勢將比白天稍有趨緩。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天至下周二西南風仍主導台灣天氣，李孟軒說明，明天水氣稍減，中南部仍有局部陣雨或雷雨，其他地區則為午後雷陣雨天氣；周日水氣進一步減少，雨量減小，僅南部有零星降雨，其他地區午後仍有局部雷陣雨。

下周一與下周二隨西南風水氣再次增加，李孟軒說明，中南部將出現明顯降雨，其他地區則以午後雷雨為主；到了下周三(18日)起，太平洋高壓逐漸影響台灣，天氣將逐漸穩定，轉為多雲到晴，僅迎風面的東南部與恆春半島有零星降雨，午後山區仍可能出現局部雷陣雨。