　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豪雨彈狂砸「南部一片紅紫」　今天到明晨雨續炸

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲低壓和西南風影響，中南部和台東雨勢明顯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓和西南風夾擊，今天(13日)到明晨仍有明顯雨勢，尤其今天白天嘉義以南、台東可能有豪大雨，南台灣雨量「紫爆」，中部和北東山區有局部大雨。

中央氣象署預報員李孟軒表示，昨晚9時登陸台東長濱一帶的熱帶性低氣壓，於今凌晨2時減弱為低壓，目前雖已減弱並移出海峽，但受低壓和西南風增強影響，今天到明天清晨雨勢明顯，尤其今天白天，嘉義以南、台東慎防豪大雨，中部和北東山區有局部大雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李孟軒指出，今日台灣處於偏西南風環境，伴隨厚實雲系，中南部及東南部雨勢明顯，尤其南部一波波水氣不斷移入，嘉義以南地區明顯降雨頻繁。根據統計，昨日至今日上午9時的累積雨量，台東蘭嶼達235.5毫米、花蓮231毫米、屏東與高雄均超過200毫米，台南也累積達124毫米。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今明兩天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，目前位於海南島附近的輕度颱風「蝴蝶」未來將朝北北東方向移動，可能登陸中國廣東、廣西地區，強度有逐漸減弱的趨勢。

李孟軒表示，今晚到明日清晨，全台仍在偏西南風環境中，降雨將持續影響中南部地區，但整體雨勢將比白天稍有趨緩。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天至下周二西南風仍主導台灣天氣，李孟軒說明，明天水氣稍減，中南部仍有局部陣雨或雷雨，其他地區則為午後雷陣雨天氣；周日水氣進一步減少，雨量減小，僅南部有零星降雨，其他地區午後仍有局部雷陣雨。

下周一與下周二隨西南風水氣再次增加，李孟軒說明，中南部將出現明顯降雨，其他地區則以午後雷雨為主；到了下周三(18日)起，太平洋高壓逐漸影響台灣，天氣將逐漸穩定，轉為多雲到晴，僅迎風面的東南部與恆春半島有零星降雨，午後山區仍可能出現局部雷陣雨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
638 4 1674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
打牛奶針昏迷！蔡語芯拔管不治　名醫涉過失致死列被告
快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時
快訊／台中30多歲男墜樓！躺大樓中庭　全身多處骨折亡
閨蜜團下跪！蔡語芯兄母遭控拿錢拔管　沉默現身相驗
快訊／11縣市豪大雨特報　下到晚上
印航11A男「創傷後失憶」！心繫同機哥哥不知噩耗
機艙內「所有東西都故障」影片流出　印航客機2hrs後墜毀
伊朗預告「嚴厲報復」！　美駐以色列使館發布警報：立即避難
雨炸高雄！幸福川水位暴漲險溢流淹宮廟　住戶驚：雨量太誇張

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時

車模林志玲拔管！家屬閨蜜鬧翻　律師揭「半死不活」2程序自保

YTR型男機長分析「墜機1原因」：早說印度航空別搭！曝飛行經驗

不是上班遲到「他4000元全勤飛了」　網秒懂：獎金再高也不去

產卵1次最多80顆！綠鬣蜥攻陷8縣市　南投農業處：謹記三要三不

台鐵3款Taiwan PASS將漲價「最多貴600」　提早預購可享原價

快訊／11縣市豪大雨特報　下到晚上

河床水位不斷上漲！花蓮玉里長良、高寮便道持續封閉

豪雨彈狂砸「南部一片紅紫」　今天到明晨雨續炸

加拿大人瘋來台旅遊　台灣女婿讚：可一日盡享不同風情

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

【館長合體汪小菲】館長曝李進良牽線 跟汪小菲吃晚餐

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【泰格與雪兒】酷涼液

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時

車模林志玲拔管！家屬閨蜜鬧翻　律師揭「半死不活」2程序自保

YTR型男機長分析「墜機1原因」：早說印度航空別搭！曝飛行經驗

不是上班遲到「他4000元全勤飛了」　網秒懂：獎金再高也不去

產卵1次最多80顆！綠鬣蜥攻陷8縣市　南投農業處：謹記三要三不

台鐵3款Taiwan PASS將漲價「最多貴600」　提早預購可享原價

快訊／11縣市豪大雨特報　下到晚上

河床水位不斷上漲！花蓮玉里長良、高寮便道持續封閉

豪雨彈狂砸「南部一片紅紫」　今天到明晨雨續炸

加拿大人瘋來台旅遊　台灣女婿讚：可一日盡享不同風情

賴清德邀在野共商國是　朱立倫：不能只是單向交流總統訓話

陸提醒在以公民：防範導彈、火箭彈、無人機各類襲擊

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

公務人員10年增加4.4％「7成是警察」　每千人有31公務員

日本史上第4人！鈴木誠也炸裂　大聯盟生涯累積250分打點

萌汪棉被偷藏私房錢　搜出百元鈔「狗贓俱獲」滿臉不屑

提案修憲廢監察院　黃國昌：已達29人連署門檻正式送案

金秀賢搬出「國家科學調查所」：交給機構判斷真假！　律師再度出面發聲

快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時

打牛奶針昏迷！「車模林志玲」拔管不治　名醫涉過失致死列被告

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

生活熱門新聞

專家：熱帶低壓如山陀兒颱風第二　5縣市炸豪雨

即／大雨狂下高雄多處積水　畫面曝

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

豪大雨炸10縣市！　西南風增強「南部紫爆」

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

好市多「2.3公頃」新據點疑曝光！　年中慶開跑

即／高雄「1地區4里」+1國中停班停課

即／高雄那瑪夏區12時起停班停課

嘉義市各國中畢業典禮　黃敏惠送祝福

館長在大陸跪了！指名「必訪1景點」：拜託救出柯文哲

快訊／離台東剩80公里！熱帶低壓晚間進入陸地　防10級強陣風

聯發科夫婦棄千萬年薪　因為不要小孩也成竹科工程師

即／高雄10點起再「1地區」停班停課

更多熱門

相關新聞

暴雨狂轟高雄！涵洞積水「超過1個成人高」

暴雨狂轟高雄！涵洞積水「超過1個成人高」

大雷雨開炸高雄，由於雨勢過大宣洩不及，多處一早傳積淹水災情，其中，在大樹區九曲里5巷涵洞積水超過180公分，現場也緊急拉起封鎖線，避免人車進入。水利局表示，區公所已啟動抽水機協助抽水。

雨炸高雄！幸福川水位暴漲

雨炸高雄！幸福川水位暴漲

即／高雄那瑪夏區12時起停班停課

即／高雄那瑪夏區12時起停班停課

熱帶低壓狂灌台南！南寧街路樹倒塌警雨中拉封鎖線守安全

熱帶低壓狂灌台南！南寧街路樹倒塌警雨中拉封鎖線守安全

即／高雄大雷雨轟炸！積水淹到家門口

即／高雄大雷雨轟炸！積水淹到家門口

關鍵字：

天氣氣象氣象署熱帶低壓低壓西南風颱風豪雨

讀者迴響

熱門新聞

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

印墜機乘客生還　自己走出殘骸影片曝光

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

印航墜機唯一倖存者　驚險逃生細節曝光

專家：熱帶低壓如山陀兒颱風第二　5縣市炸豪雨

網紅「比基尼被亂鑽」險走光！　嬌瞋：那裡沒有吃的

即／以色列空襲伊朗　全國進入緊急狀態

即／大雨狂下高雄多處積水　畫面曝

結帳信用卡刷不過「韓女團大咖成員被認出」

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

更多

最夯影音

更多

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面