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193線吉安溪橋及中山橋7月中封橋改建　單線雙向通行

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察縣道193線吉安溪橋及中山橋改建工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚視察縣道193線吉安溪橋及中山橋改建工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「縣道193線吉安溪橋及中山橋改建工程」自113年10月開工，刻正進行基樁及預力梁作業，預計於7月中開始封橋進行交通管制，採「分階段、半半施工」，施工期間交通管制採單線雙向通車，至115年底完工。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察縣道193線吉安溪橋及中山橋改建工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，橋梁的改建關係地方交通命脈，不僅影響民眾日常通行，更攸關整體交通安全與區域發展，完工後將有效提升橋體耐震能力與通行效率，為鄉親提供更安全便捷的交通環境。施工期間若造成不便，敬請鄉親體諒與配合交通管制措施，相關交通管制確切時程預計將於下週公告，縣府將持續督導工程品質與進度，兩案預計可於115年底如期完工通車，請大家共同期待嶄新橋梁的啟用。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察縣道193線吉安溪橋及中山橋改建工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府說明，兩座橋總經費逾2億6千萬餘元，截至114年6月9日止，整體工程預定進度為11.24%，實際11.32%，工程如期推進順利。中山橋橋長231.021公尺、全寬24.1公尺，目前進行P1橋墩基樁施作，18支中已完成3支，預計7月底封閉北上車道展開第一階段施工。吉安溪橋全長240公尺、全寬30公尺。目前北上車道已完成12支預力梁作業，預計於7月中旬啟動第一階段封橋。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察縣道193線吉安溪橋及中山橋改建工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

交通管制部分，預計將自7月中起單向封閉採分階段半半施工方式進行，調撥對向車道維持單線雙向通行，詳細交通管制資訊將另行公告。縣府持續優化道路品質與拓寬路幅，給鄉親更加舒適安全的用路體驗。
 

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