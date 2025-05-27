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挹注2億！193線壽豐至鳳林受災路段改善進度超前　明年4月完工

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往縣道193線受災路段現地會勘工程進度及施工品質。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往縣道193線受災路段現地會勘工程進度及施工品質。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚日前現勘縣道193線受災道路改善工程進度及施工品質，責成建設處等相關單位落實工作期程的監督管理，勉勵工程能儘速如質如實、順利完工，提供鄉親更好的道路品質，確保民眾進出的交通權益及生命財產安全。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往縣道193線受災路段現地會勘工程進度及施工品質。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮災後交通建設復建工程，「112年度至113年度花蓮縣（風災）災後復建工程（A區）」包含坐落壽豐鄉、鳳林鎮縣道193線24k+000至37k+800、38k+050至60k+750處等路段，分別於112年遭受杜蘇芮颱風、海葵侵襲造成數十處道路災損，加上113年0403強震及凱米颱風等天然災害，造成多處邊坡滑落災點擴大。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往縣道193線受災路段現地會勘工程進度及施工品質。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚當天沿著縣道193線仔細檢視道路鋪面，親自會勘現場施工道路現況，關切工程改善短中長期的整合規劃，並與工程單位討論目前進度，提醒施工安全與品質兩者需並重，責成建設處等相關業務單位務必落實監督責任，全力為鄉親打造安全永續的用路環境。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往縣道193線受災路段現地會勘工程進度及施工品質。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

受災路段地質不穩定，復建工程技術難度高，加以近期強降雨，工程進度不可控制因素。

整體工程總經費近兩億元，涵蓋土方、大地、排水、道路及交通雜項等工程，今年3月17日開工，目前進度超前5.95%，預計明年4月底完工。各路段主要工項，24k+000至30k+150主要施作「上邊坡自由格梁或型框護坡改善」設置節制壩改善侵蝕溝。37k+500至44k+750等12處為「上邊坡自由格梁或型框護坡改善」。46k+050至60k+750等7處為「上邊坡自由格梁或型框護坡改善」。

在極端氣候的風險下，地質及環境條件不穩定，復建工程技術難度高，加以近期又遭遇強降雨，讓工程具有不可控制因素，縣府表示，將持續穩定推動工程進度，希望能儘速完工，早日恢復民眾用路權益。
 

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