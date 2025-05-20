綠島、蘭嶼機場整建今動土　預計2027年完工

▲綠島機場整建工程2027年完工。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

綠島機場興建於1972年，現在每天由德安航空飛行3趟次（假日4趟次），每趟可載運19人，為當地居民重要聯外設施，交通部民航局去年併同七美、望安、蘭嶼，共4座偏遠離島機場進行改善工程，其中，蘭嶼及綠島機場經費約6億元，今進行動土典禮，預計2027年完工。

民航局說明，去年起針對七美、望安、蘭嶼及綠島等4座偏遠離島機場進行改善工程，其中，蘭嶼及綠島總經費約6億元，工程經費分別為2.23億元、2.29億元。此次綠島機場為加強意象設計，於戶外廣場增建雨遮及入口意象，並於內部天花板增加壁畫，預計2027年7月完工。

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交通部次長林國顯指出，綠島航空站編制小，經費也很少，交通部每年提供9.8億元機票補助給離島，同時也補助5億元虧損給德安航空，但每年在這些離島建設的維護經費僅數百萬元，不該只在擁有大量運輸的地方花很大力氣，愈小的地方也要更努力。

民航局長何淑萍表示，過去交通部致力於本島機場的建設，但離島機場為島嶼門戶，資源分配上應該更妥善運用，最重要的不該是以航班量為考量，而是要提高一定水準服務。

台東縣副縣長王志輝表示，以往政府對於經濟效益不高的建設都比較將就，但像是日本非都會區的機場也沒有比較簡化，希望公共建設不再是只有「做」，質也要起來，同時也希望不是100萬名旅客來一次，而是1萬人來100次，讓大家都想一來再來。

交通部表示，蘭嶼與綠島是熱門觀光勝地，擁有豐富的生態資源與獨特的在地文化，但長期以來交通設施有限，影響居民往返便利與旅遊發展，未來將提供更舒適、高效的交通服務，並以特色的外觀設計與內部空間，塑造具地方代表性的機場門戶意象。

▲綠島機場整建工程2027年完工。（圖／記者周湘芸攝）