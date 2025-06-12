游盈隆分析大罷免！　點名「北北桃這4藍委最危險」

▲國民黨籍立委。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入熱戰，目前共計31位國民黨立委罷免案二階連署達標送件。對此，台灣民意基金會董事游盈隆11日表示，國民黨沒有一個選區是安全的，而台北的李彥秀、新北的葉元之、桃園的牛煦庭、涂權吉是最危險、首當其衝的，這些地方都有一個特質，就是2024年民進黨意外落敗選區。但他也強調，最終罷免結果還是他過往預測的「個位數」。



游盈隆於網路節目《下班瀚你聊》表示，國民黨沒有一個選區是安全的，理論上講，每一個選區都是危險的，只是比較危險或比較不危險而已，要看一些因素而定，比方說這個選區的政治傳統、反對勢力強弱，另外選區的政治氣候，是不是發生激烈的改變。

針對「台北市大罷免戰況」，游盈隆表示，自己覺得最危險的是李彥秀，而不是其他4個人，因為內湖南港區，民進黨曾經營很長一段時間，基層實力是很強的。

游盈隆認為，至於台北其他4個選區，王鴻薇先不談，其他3個藍委徐巧芯、羅智強、賴士葆，在深藍選區罷掉深藍，要有非常非常殊的條件，徐巧芯可能是一個例子，原因不僅僅只是顏色問題，而是個人的問題，徐巧芯的人和有問題，但這就延伸到藍營了，有很多事情是有前因後果的。

游盈隆提到，相對於王鴻薇、徐巧芯，跟賴士葆、羅智強情況又不大一樣，王鴻薇基本上也是在一個反對勢力很強、民進黨力量很大的地方，所以現在也面臨這種問題。因此，台北五區最危險的是李彥秀，其他也有不同程度的危險，但是假定藍委很努力防禦，去做各種必要的事情，來降低傷害的話，如果有做到，相對而言，將會比較不危險。

談到「其他縣市大罷免戰況」，游盈隆指出，新北當然是葉元之最危險，該選區是民進黨意外落敗的，其實看這次大選，從雲林以北，所有被罷免藍委選區裡，最危險的地方都有一個特質，就是2024年民進黨意外落敗的立委選區，因此這些地方將會是三階罷免的重中之重，葉元之就是其中之一。

游盈隆認為，依照剛剛講的原則，2024年民進黨意外落敗的地方，全部都是三階決戰區，桃園部分就是牛煦庭、涂權吉，自己看是比較吃力、首當其衝。他強調，雖然自己點出危險藍委數字多於10個，但最終罷免結果還是他過往預測的「個位數」。

游盈隆也提到，國民黨把柯建銘當立法院長變成反罷策略，那些都不是最重要的，國民黨講這麼多，柯建銘只要出來說「我什麼都不要、這一仗打完就功成身退」，這怎麼不行？

▼台灣民意調查基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）