偷臭館長？八曜和茶推「800元」奶茶套組　網笑：一個塑膠袋不夠裝

▲網紅「館長」陳之漢進行6天中國行。（翻攝自YouTube@館長惡名昭彰）

圖文／鏡週刊

網紅「館長」陳之漢6天中國行攻佔媒體焦點，他10日晚間討論到手搖杯價格時，表示「台灣有奶茶一杯賣800元台幣」，讓中國導遊都對此震驚「那麼貴！」引發討論。對此，有知名手搖業者趁勢推出「800元奶茶套組」，讓網友笑噴「是不是在臭」。

八曜和茶昨（11日）下午發文，推出集結自家茶品的「八曜奶茶套組」，11種奶茶加起合計799元，店家表示「還有1元，剛好買一個塑膠袋。」引發網友熱議。

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包含民進黨立委黃捷留言「這麼會，曜怎麼輸」，不少人也笑喊「八曜這局我挺你！不虧是我高雄鄉親！」「超會 明天就喝你們家了」、「是不是在臭？」「一個塑膠袋不夠裝吧」。

事實上，有網友挖出800元奶茶應是北市大安區知名店家「相思李舍」，該店採預約制；而店家發現很多人討論後，則發文強調「這款奶茶（1997）年開賣，從始至今都是700台幣（小）壺，中壺1,400台幣，大壺2,000台幣」。



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