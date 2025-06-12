健檢都正常！他1年半後「肺癌第4期」　醫悲曝「致命盲點」

▲醫師蘇一峰表示，肺癌中以「肺小細胞癌」的惡性最高，目前技術仍無法檢查出太小的病灶。（示意圖，取自免費圖庫pexels）

文／鏡週刊

肺癌在過去十年呈現明顯上升趨勢，並也蟬聯國人癌症死因之首，其中，「肺小細胞癌」最具侵襲性。蘇一峰醫師指出，他曾遇一名60歲的慢性阻塞性肺病患者，原本電腦斷層檢查都正常，短短一年半竟惡化成「肺癌第四期」，讓人警惕肺癌發展的速度可能超乎想像。

北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰臉書透過臉書分享一起病例，一位60歲的老病友，在一年半前曾進行低劑量胸部電腦斷層（LDCT）檢查，當時報告顯示一切正常，並無肺結節蹤影。沒想到，近日該病患因為肺積水、喘氣回診，再次接受電腦斷層掃描後，赫然發現已是肺癌第四期，腫瘤已達驚人的10公分。蘇一峰認為肺癌的惡化速度可能遠超想像，短短一年半的時間，病情就惡化到肺癌第四期。

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蘇一峰進一步說明，這位病患被診斷出罹患肺小細胞癌，這是一種惡性度極高的肺癌，其生長速度驚人，在營養供應充足的情況下，大約一個月就能體積翻倍。換算下來，18個月（一年半）的時間，癌細胞的體積就能膨脹262,144倍（即2的18次方）。

蘇一峰解釋，患者目前體內有1000立方公分（10x10x10公分）的腫瘤。若回溯到一年半前，當時的癌細胞僅約0.004立方公分。他強調，目前所有醫療設備和技術都無法偵測到如此微小的肺癌病灶。

中國醫藥大學曾指出，肺癌主要可分為兩種類型，其中，小細胞肺癌惡性度極高，特點是經常出現在呼吸道中央，生長迅速、容易擴散轉移，且治癒的機會較低，與吸菸有高度相關，約佔整體肺癌的10%至15%。相較之下，非小細胞肺癌則佔了肺癌的絕大多數，約80%至90%。其中，肺腺癌是最常見的一種，甚至不抽菸的人也可能罹患，同時也是女性中最為常見的肺癌種類。



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