死後液化進馬桶？英國推「水葬」更環保引道德爭議　

▲英國考慮推行環保「水葬」引道德爭議，遭批侮辱亡者尊嚴。（圖／翻攝自X）

圖文／鏡週刊

火葬、土葬之外，竟還有「水葬」？英國近日正研擬引進一種被稱為「水葬」的新型喪葬方式，透過鹼性水解技術在高溫化學反應下分解遺體，並將處理後的液體排入下水道，立刻引發巨大爭議。有人喊出「環保未來趨勢」，也有人怒批「死後尊嚴蕩然無存」。

用水泡掉遺體？高溫鹼液「水解葬」真實作法曝光！這種稱作「水葬」（Water Cremation）或「鹼性水解」（Alkaline Hydrolysis）的技術，是利用一種高溫高壓的鹼性液體（通常為氫氧化鉀與水混合），將遺體在數小時內分解成骨渣與液體，骨骼再磨碎交還家屬，其餘液體則作為「廢水」排出處理。

據英國《太陽報》報導，當局考慮將這項已在美國、加拿大、南非等地合法的新技術，引入英國作為火葬與土葬的替代選擇。

碳排近乎歸零！專家力挺「水葬比燒屍環保太多」。根據環保研究，一次火葬會產生約243公斤二氧化碳，等同開車行駛965公里；而土葬則可能釋放甲醛、重金屬污染土壤，甚至占用大量土地。相比之下，水葬不需焚燒、不會釋放有毒氣體，可大幅減少碳足跡與土地耗損。

英國一家大型殯葬業者Co-op Funeralcare指出，他們早在2023年就計劃引入水葬，但因法規尚未通過而暫緩推動。

雖然環保派拍手叫好，但不少民眾無法接受「親人遺體最終變成廢水排入下水道」的處理方式。米德塞克斯大學一名污水處理專家坦言：「很多人聽到這方式時會說，這根本像是把家人送去跟馬桶裡的糞便一起沖掉！」

雖然事實上醫院、太平間的污水本就進入相同管道，但此論點仍無法說服所有人。社群上也出現質疑：「這根本不叫水葬，這叫排污葬」「我不想讓我爸媽死後進入污水管」。

水葬費用曝光！據《每日郵報》報導，水葬目前在美國近30個州、加拿大、南非與愛爾蘭合法實施，每次費用大約落在1,500至5,000美元（約新台幣4.4萬至14.9萬元）之間，與一般火葬價格相當，有時甚至更便宜。

不過英國至今尚未全面開放，主要仍卡在「道德接受度」與「排放法規」等議題上。

支持者認為水葬具劃時代意義，是未來永續喪葬的方向；反對者則批評此法有辱死者，等同「液化親人並沖進下水道」，難以接受。

儘管爭議未歇，英國政府與殯葬業者仍持續推動法規更新。未來若通過，英國民眾將多一種告別親人的方式——只是，這種方式，是祝福還是褻瀆，見仁見智。



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