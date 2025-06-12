霸王龍祖先找到了！　蒙古驚現8600萬年前「龍王子」

▲ 蒙古天子龍（左）及霸王龍（右）。（組圖／達志／美聯社、Facebook／古生物一條龍）

圖文／CTWANT

科學家在蒙古一間博物館館藏中發現一種全新恐龍物種，稱這項發現「改寫」了暴龍（Tyrannosaurus）演化史。研究人員取得結論指出，他們研究的2具8600萬年前的骨骼屬於一個物種，該物種是目前已知包括霸王龍（Tyrannosaurus rex，T-Rex）在內的所有暴龍類中最接近的共同祖先。

BBC報導，研究人員將這個新物種命名為「蒙古天子龍」（Khankhuuluu mongoliensis），意為「蒙古的龍王子」。這項全新發現發表於《自然》（Nature）期刊，揭示暴龍如何演化成為稱霸北美洲與亞洲的強大掠食者，直到恐龍時代終結。

加拿大卡爾加里大學（University of Calgary）古生物學家澤萊尼茨基（Darla Zelenitsky）教授展示一具保存完好的霸王龍化石，軀體被封存在形成化石的岩層中，從化石左側的長尾巴延伸至張開的下顎。儘管有如此精美完整的化石讓學者能清晰了解霸王龍，但牠們的祖先至今仍是未解之謎。

「『王子』這個命名暗示了這是一種早期體型較小的暴龍超科（Tyrannosauroidea）成員」，澤萊尼茨基教授解釋，暴龍超科是雙足行走的肉食性恐龍總科。與澤萊尼茨基教授共同領導這項研究的博士生沃里斯（Jared Voris）則說明，「牠們是體型嬌小、行動敏捷的掠食者，生活在其他頂級掠食性恐龍的陰影下。」

蒙古天子龍代表一個演化的轉捩點，從侏儸紀時期（Jurassic period）四處奔竄的小型獵手，過渡到包括霸王龍在內的可怕巨獸。匈牙利自然歷史插畫家克索托尼（Julius Csotonyi）繪製的復原圖也展現這種新發現的恐龍形象，以後肢直立行走，頭部修長並佈滿利齒。

澤萊尼茨基解釋，蒙古天子龍體重約750公斤，而成年霸王龍體重可達其8倍之多，因此「這是一具介於早期祖先與後期巨大暴龍之間的過渡性化石」。她補充，「這項發現幫助我們修正暴龍家族譜系，改寫我們對暴龍演化的認知。」

新物種也揭示暴龍關鍵特徵的早期演化階段，包括賦予其強勁咬合力的頭骨結構。沃里斯說明，「我們在其鼻骨中觀察到的特徵，最終使暴龍類演化出極其強大的咬合力。如此強勁頷部的演化，使得霸王龍能夠撲擊更大型獵物，甚至咬碎骨頭。」

研究團隊在本研究中檢視的2具不完整骨骼化石，最早於1970年代初期在蒙古被發現。牠們最初被歸類於已知的「獨龍屬」（Alectrosaurus），但沃里斯仔細檢驗後辨識出這些標本有別於其他物種的暴龍類特徵。

沃里斯指出，這類恐龍當年能通過連接西伯利亞（Siberia）與阿拉斯加（Alaska）陸橋，在北美與亞洲之間遷徙，最終在數百萬年間推動了不同暴龍類群的演化。」澤萊尼茨基也總結，「這項發現告訴我們，在成為萬獸之王前，暴龍曾經只是龍之王子。」

延伸閱讀

▸ 她產後全職帶小孩累爆 老公不忍了：再不打扮我很可能出軌

▸ 買房登記老婆名！婆婆怒打給兒「以後離婚怎麼辦」 人妻傻眼：頭期款、房貸都我在付

▸ 原始連結