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川普看《悲慘世界》被觀眾噓爆！　梅蘭妮亞穿11萬戰袍冷豔回擊

有片／川普看《悲慘世界》被觀眾噓爆！　梅蘭妮亞穿11萬戰袍冷豔回擊

圖文／鏡週刊

美國總統川普11日晚間與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）連袂現身華府甘迺迪表演藝術中心，欣賞經典音樂劇《悲慘世界》（Les Misérables）首演。夫妻倆走入總統包廂時，現場掌聲和噓聲此起彼落，氣氛兩極。

社群平台X曝光的影片中，川普與梅蘭妮亞現身總統包廂時，現場爆出大量噓聲，有人對他比倒讚，不過川普處之泰然，向觀眾揮揮手，隨後支持者不斷高喊，「USA！USA！USA！」川普也高舉雙手，跟著喊幾聲「USA！USA！」接著跟第一夫人一同入座。

有片／川普看《悲慘世界》被觀眾噓爆！　梅蘭妮亞穿11萬戰袍冷豔回擊

▲ 川普和梅蘭妮亞（黃圈處）在總統包廂，戲院裡噓聲和歡呼聲此起彼落。（翻攝X@maddenifico）

有片／川普看《悲慘世界》被觀眾噓爆！　梅蘭妮亞穿11萬戰袍冷豔回擊

▲ 川普跟著支持者喊「USA! USA!」（翻攝X@maddenifico）

梅蘭妮亞則表現淡定，她當天穿著愛牌Bottega Veneta黑色啞光褶皺垂墜長洋裝，售價3900美元（約新台幣11萬6208元），裙身以皺褶設計修飾身形，展現曼妙曲線，典雅又不失氣勢，腳踩鞋跟12公分高的Christian Louboutin銀色紅底高跟鞋，展現氣場。

《悲慘世界》首演場次號稱售罄，不過劇院內仍有不少空位。《路透》報導，這是川普首次以總統身分，到甘迺迪表演藝術中心欣賞公開演出，但他先前對藝術中心的改革引發巨大爭議，認為這個文化機構「過於自由派」，還罷黜原本的主席與長年擔任總裁的高層。

有片／川普看《悲慘世界》被觀眾噓爆！　梅蘭妮亞穿11萬戰袍冷豔回擊

▲ 梅蘭妮亞身上的Bottega Veneta洋裝，要價約11萬元台幣。（翻攝X@dougmillsnyt）

川普看表演前在紅毯上受訪表示，「我們今晚籌得超過1,000萬美元，我們將讓這裡變得令人驚豔。」他還稱《悲慘世界》是他最喜歡的音樂劇之一，看過很多次。值得一提的是，《悲慘世界》劇情本身以人民反抗政府為主軸，而今正逢加州反抗川普移民政策發生暴動之際，戲劇與現實形成微妙對照。

當天副總統范斯（JD Vance）夫妻、司法部長龐蒂（Pam Bondi）及衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）也到場欣賞表演，捐款金額自10萬至200萬美元的贊助人不僅可享受表演前的酒會，還可與總統合影，並獲得劇院黃金席位。


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