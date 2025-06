川普看《悲慘世界》被觀眾噓爆！　梅蘭妮亞穿11萬戰袍冷豔回擊

圖文/鏡週刊

美國總統川普11日晚間與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)連袂現身華府甘迺迪表演藝術中心,欣賞經典音樂劇《悲慘世界》(Les Misérables)首演。夫妻倆走入總統包廂時,現場掌聲和噓聲此起彼落,氣氛兩極。

社群平台X曝光的影片中,川普與梅蘭妮亞現身總統包廂時,現場爆出大量噓聲,有人對他比倒讚,不過川普處之泰然,向觀眾揮揮手,隨後支持者不斷高喊,「USA!USA!USA!」川普也高舉雙手,跟著喊幾聲「USA!USA!」接著跟第一夫人一同入座。

▲ 川普和梅蘭妮亞(黃圈處)在總統包廂,戲院裡噓聲和歡呼聲此起彼落。(翻攝X@maddenifico)

▲ 川普跟著支持者喊「USA! USA!」(翻攝X@maddenifico)

梅蘭妮亞則表現淡定,她當天穿著愛牌Bottega Veneta黑色啞光褶皺垂墜長洋裝,售價3900美元(約新台幣11萬6208元),裙身以皺褶設計修飾身形,展現曼妙曲線,典雅又不失氣勢,腳踩鞋跟12公分高的Christian Louboutin銀色紅底高跟鞋,展現氣場。

《悲慘世界》首演場次號稱售罄,不過劇院內仍有不少空位。《路透》報導,這是川普首次以總統身分,到甘迺迪表演藝術中心欣賞公開演出,但他先前對藝術中心的改革引發巨大爭議,認為這個文化機構「過於自由派」,還罷黜原本的主席與長年擔任總裁的高層。

▲ 梅蘭妮亞身上的Bottega Veneta洋裝,要價約11萬元台幣。(翻攝X@dougmillsnyt)

川普看表演前在紅毯上受訪表示,「我們今晚籌得超過1,000萬美元,我們將讓這裡變得令人驚豔。」他還稱《悲慘世界》是他最喜歡的音樂劇之一,看過很多次。值得一提的是,《悲慘世界》劇情本身以人民反抗政府為主軸,而今正逢加州反抗川普移民政策發生暴動之際,戲劇與現實形成微妙對照。

當天副總統范斯(JD Vance)夫妻、司法部長龐蒂(Pam Bondi)及衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)也到場欣賞表演,捐款金額自10萬至200萬美元的贊助人不僅可享受表演前的酒會,還可與總統合影,並獲得劇院黃金席位。

For the "Les Misarables" performance at the Kennedy Center, Trump packed the auditorium with sycophants of his fascist authoritarian regime and he still couldn't drown out the boos from disgusted and revulsed members of the audience. pic.twitter.com/Y7UdVMfXeg