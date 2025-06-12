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桃機第3航廈北廊廳9月完工　年底啟用8個登機門

▲▼桃園機場第三航廈北登機廊廳。（圖／桃園機場公司臉書）

▲桃園機場第三航廈北登機廊廳。（圖／桃園機場公司臉書）

記者周湘芸／台北報導

國發會日前宣布，桃機第三航廈建設計畫將於9月15日前啟用北登機廊廳的8個登機門，但交通部長陳世凱昨於廣播節目卻稱年底才啟用。桃園機場公司今說明，北登機廊廳工程預計9月可完成，考量多項系統介面運作需與業者及相關單位整合，加上串聯航廈的破牆連接工程需兼顧機場營運，預計年底前啟用。

桃機公司表示，第三航廈北登機廊廳已完成主要結構工程及固定空橋安裝，現正進行水、電、機電等設備安裝及室內裝潢工程與家具進場，估計9月可完成。

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桃機公司指出，考量北登機廊廳為全新的設施，橫跨空橋登機門、航機導引、行李運送、資通訊系統及消防設備等多項系統介面運作，需與航空公司、地勤業者、設備維護商乃至安檢、檢疫、證照查驗及海關等公務單位更密切整合，確保啟用後能提供穩定的服務，發揮登機門調度與提升機場運作效率，因此爭取有充裕的時間做更嚴謹的系統驗證作業。

其次，桃機公司表示，在作業面上，北登機廊廳採共用候機室設計，與現行第一、二航廈的內候機室不同，相關人員在登機作業、入境或轉機動線安排，以及航空保安措施等必須完成充足的教育訓練。4月起陸續進行D11至D18空橋的航機拖機測試，安排各不同機型的航機停靠，讓各家航空公司與地勤業者熟悉地勤作業與動線。

桃機公司也說，啟用後的北登機廊廳是從二航廈D10候機室繼續延伸，串聯兩座航廈的破牆連接工程必須兼顧24小時營運機場的航班停靠、旅客入出境的需求為優先，猶如穿著衣服改衣服也增加工程所需時間。未來幾個月內將加速進行系統整合測試、消防安檢、營運前系統整合測試及工作人員演練。

另外，針對第三航廈最新進度，桃機公司指出，第三航廈土建、機電工程分別自2021年6月、10月動工，去年11月完成航廈主體16支巨柱吊裝，現正進行主航廈屋頂、鋼構等結構組立，以及南登機廊廳鋼結構及基礎施工，預計2027年完工啟用。

至於第三跑道預計完工日，桃機公司說，第三跑道及基礎設施建設第一階段工程當中，優先整地、增設9座臨時過夜機坪等工作均已完成；今年5月也陸續完成第三跑道航空地面燈光（AGL）系統及第二階段工程西側標工程發包。配合先建後遷方式，用地取得期程從去年11月底延至明年12月底，將依程序辦理後續事宜。

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