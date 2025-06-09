國光客運去年9月撞松機旁號誌　駕駛今起3天回訓「取消24班次」

▲國光客運1841路線去年9月不明原因衝撞民航局大樓前方道路號誌燈及噴水池 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者周湘芸／台北報導

國光客運1841松山機場-南崁-桃園機場路線，去年9月不明原因衝撞松山機場外、民航局大樓前方道路號誌燈及噴水池，駕駛及乘客均輕傷。國光客運即日起至6月11日召回該路線4名駕駛回訓，改善服務品質，但由於駕駛缺工問題未解，期間共取消24班次。

大客車缺工問題未解，客運公司在要求駕駛回訓期間，可能導致部分班次被迫取消。國光客運1841松山機場-南崁-桃園機場路線去年9月不慎撞上松山機場附近道路號誌燈及噴水池，國光客運為確保駕駛良好習慣及服務品質，即日起至6月11日召回該路線上4名駕駛回訓，期間則取消24班次。

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國光客運公告，因駕駛人力不足問題，1841松山機場-南崁-桃園機場路線今天取消松山機場端下午4時55分、晚間8時30分、11時05分，桃園機場端下午3時15分、晚間7時、9時45分班次。

另外，明天（10日）取消松山機場端下午3時、3時25分、4時35分、晚間6時20分、7時50分、10時25分，桃園機場端下午1時30分、1時52分、3時、4時30分、晚間6時20分、9時05分班次。11日則取消松山機場端下午4時35分、晚間7時50分、10時25分，桃園機場端下午3時、6時20分、9時05分班次。

國光客運表示，目前1841松山機場-南崁-桃園機場路線共有20名駕駛，每人每天可開出6趟次，共有150班次，因應去年9月事故，從中挑出部分駕駛回訓，以提升路線品質。儘管當前面臨人力不足狀況，仍以行車安全為優先，因此部分班次在駕駛回訓期間暫時取消。

國光客運指出，1841松山機場-南崁-桃園機場為通勤路線，尖峰時段多為滿載，班次取消期間將派員前往現場視需求調度。至於其他路線回訓狀況，則以不影響班次為原則進行。