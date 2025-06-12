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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨推法庭直播　司法院憂變「流量秀場」表態反對：應暫緩修法

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院民眾黨團力推《法院組織法》修正案，主張推動「法庭直播」，認為應落實司法公開透明、回應2017年司改國是會議決議。該案已於上月逕付二讀，但引發多個法界團體與專家學者高度疑慮。對此，司法院11日於立法院舉行公聽會上正式表態反對，認為現階段法庭直播弊多於利，建請立法院暫緩審議修法。

司法院強調，我國現行已有法庭公開旁聽、全程錄音、裁判書公開，並於重大刑案導入國民法官制度，已達成司法公開透明的目的。司法院副秘書長王梅英指出，司法公開的核心是確保公正審判，法庭直播反可能干擾訴訟進行、影響證人與鑑定人出庭意願，甚至讓法庭變成輿論審判的「流量秀場」，違背公平審判原則。

2017年司改國是會議後，司法院曾對法庭直播議題展開嚴謹政策評估，委託學者調研歐美、日等國立法例，並舉辦多場研討會、公聽會及法規諮詢會議。研究顯示，多數法治先進國家並未開放法庭實況轉播，尤其美國聯邦法院對刑事案件仍全面禁止公開播送，顯示司法公開並非僅仰賴直播達成。

▲▼憲法法庭宣判國會擴權釋憲案，立法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲我國目前僅開放憲法法庭直播，修法中的草案將直播範圍擴及一般案件事實審。（資料照／翻攝司法院網頁）

司法院指出，當前的數位環境與過去相比已有重大轉變，資料傳播與重製變得更簡單快速，加上AI生成技術的興起，使法庭直播內容更容易遭惡意剪輯、混淆真實，資訊一旦播出即無法回收，若缺乏有效控管與救濟機制，將導致訴訟參與者隱私及人格權遭侵害，進而危及審判結果與司法信任。

針對民眾黨提出的修法內容，法界與民間團體近月紛紛表達反對或保留立場，包括台灣法學會、司改會、台北律師公會、婦女新知、兒少保護團體、法醫學會與勞工陣線等，共計逾20個組織呼籲應「懸崖勒馬」，勿將重大變革草率推進立法程序。

對此，民眾黨立委黃國昌則反駁，強調修法版本中已納入限制條款，法律審部分遵循「原則公開、例外不公開」原則，是否直播由法官裁量，並非全面公開。他也指出，根據民調，超過七成民眾支持法庭直播，應理性討論推動司法改革。

然而，司法院再次重申，司法透明的本質是讓人民能監督審判是否公正，而非讓司法運作變為輿論審判或媒體操作場域，目前制度下已能提供充分的公開與監督管道，無需引入具高度爭議性的直播制度。司法院表示，因缺乏廣泛共識，且潛藏重大風險，呼籲立法院審慎處理，暫緩相關修法程序。

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