對中晶片卡脖子無用？　白宫AI主管：中國模型僅落後美國不到半年

▲DeepSeek讓中國AI產業信心大增。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國近年大力發展AI人工智能，美國白宮人工智能（AI）和加密貨幣事務負責人戴維·薩克斯也表示，中國在AI模型領域僅落後美國3到6個月，他也提醒美國政府如果過度監管AI產業，可能會使美國失去主導地位，把市場讓給中國。

中國大陸各省市陸續提出「十五五」前期研究規劃，聚焦在新質生產力、提振民營經濟與提升投資效益、綠色低碳、新能源，以及全力聚焦「人工智能」等領域。

《環球時報》報導稱，美國白宮人工智能（AI）和加密貨幣事務負責人戴維·薩克斯當天表示，中國在AI模型領域僅落後美國3到6個月，並警告稱，若政府過度監管AI產業，可能會使美國失去主導地位，把市場拱手讓給中國。

新加坡《聯合早報》也提到，中國初創公司深度求索（DeepSeek）今年1月推出低成本、高效能的AI模型R1，在全球科技界引起震動。此後，多家中國大型科技企業相繼推出自研模型，主打高性價比，與西方領先模型展開競爭。

「這是一場勢均力敵的競賽。」在華盛頓舉行的亞馬遜雲科技峰會上，薩克斯曾表示，中國在AI模型方面已取得顯著進展，美國必須盡快掃除過度監管導致的創新障礙。他警告稱，「我確實擔心，我們正走在一條被恐懼驅動的道路上，最終可能會扼殺當前令人振奮的技術進展。」

▲OpenAI、超威等4家美國科技企業的高管在美國國會山出席聽證會時發出警告，出口管制可能讓美科技企業在競爭中失去優勢。（組圖／路透）

《環時》報導也引述多家外媒分析稱，薩克斯的表態疑似對美科技界的呼應。輝達首席執行官黃仁勳今年5月底表示，無論有沒有輝達晶片，中國都會繼續前進。5月8日，OpenAI、超威等4家美國科技企業的高管在美國國會山出席聽證會時發出警告稱，出口管制可能讓美科技企業在競爭中失去優勢。

針對薩克斯說法，美國白宮隨後發出澄清稱，薩克斯指的是中國的AI模型，並補充稱中國在AI芯片性能方面比美國落後一到兩年。

拜登、川普政府也分別針對中國晶片製造能力採取了不同的打壓策略。拜登在今年1月即將卸任的前一周緊急出台了「人工智能擴散規則」，在世界範圍內將芯片進口國劃分為三個等級。這一規則一經發佈便引發多國批評。

中國對外經濟貿易大學國家安全與治理研究院研究員梁懷新分析指出，薩克斯的言論凸顯當前美國人工智能產業發展中的一個尷尬問題，即在試圖將人工智能「武器化」的同時，美國面臨人工智能產業國際競爭力下降。

一方面，美國政府想把人工智能作為限制中國等新興經濟體甚至是其盟友的「武器」，打壓他國的人工智能產業發展，如限制晶片出口等。但另一方面，這會對美國人工智能產業的國際合作產生影響，最終「畫地為牢」。