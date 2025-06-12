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中東危機？美急撤軍眷、伊拉克使館人員　油價猛漲5%

▲▼駐伊拉克美軍阿薩德空軍基地（Al Asad Airbase）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國正在撤離中東人員。圖為伊拉克的美軍阿薩德空軍基地（Al Asad Airbase）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國政府消息人士透露，由於「安全風險提高」，華府下令撤離駐伊拉克大使館的非必要員工與其眷屬，中東各國駐軍親眷也被批准自願離境。目前尚不清楚是什麼原因促成這項決定，但此消息已讓國際油價大漲將近5%，每桶突破70美元。

路透社11日引述6名美國與伊拉克消息人士說法報導，由於區域安全風險升高，美國正對伊拉克大使館進行部分撤離工作。一名美國國務院官員11日向BBC表示，「我們一直在評估所有大使館的適當人員配置。根據最新分析，我們決定縮減伊拉克使團的規模。」

▲▼美國駐伊拉克巴格達大使館。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國駐巴格達大使館。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也批准中東各國美軍的親眷自願離境。根據五角大廈數據，目前約有2500名士兵駐紮伊拉克。

此消息一出，11日油價飆升近5%，創下2個多月以來新高。隨後，布蘭特原油（Brent）12日亞洲早盤交易期間，也突破每桶70美元大關。

中東最近又陷入動盪，美國總統川普希望透過協議阻止德黑蘭（Tehran）發展核武，並且多次威脅萬一談判破局將打擊伊朗。隨著核談判陷入僵局，他在11日稍早播出的一次訪談中坦言，越來越不相信德黑蘭會同意停止濃縮鈾活動，而這正是華府的一大關鍵訴求。

▲▼位於伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）附近的核設施。（圖／路透）

▲位於伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）附近的核設施。（圖／路透）

川普11日也提到美國人員正在撤離中東，「他們正被撤離，因為這可能是一個危險的地方，我們將看看會發生什麼事。我們已經發出撤離通知。」被問及是否可能採取任何行動，降低該區域的緊張局勢時，他回應，「他們不能擁有核武。非常簡單，他們不能擁有核武。」

不過，伊朗堅稱其濃縮鈾計畫是為了生產民生能源，而且沒有嘗試製造原子彈。國防部長納希爾扎德（Aziz Nasirzadeh）更表示，如果該國遭受攻擊，也將襲擊中東美軍基地作為報復。

BBC指出，在核談判處於關鍵時刻之際，尚不清楚美國的撤離宣告在多大程度上只是發布信號，而非真正的擔憂。

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