日本反潛機遭中國戰機近逼！尾隨80分鐘　最近距離僅45公尺

記者張方瑀／綜合報導

日本防衛省11日晚間證實，海上自衛隊P-3C反潛機於7日、8日在太平洋上空執行監視任務時，遭中國海軍航空母艦「山東號」所屬J-15戰機長時間追尾，最接近時僅相隔約45公尺，甚至還從機體前方900公尺處橫越，現場畫面曝光可見中方戰機還疑似掛載飛彈。

根據NHK報導，當時海上自衛隊的P-3C反潛機正在日本周邊太平洋空域進行警戒監視任務，卻遭到中國軍方J-15戰機追蹤；該戰機屬於中國海軍航空母艦「山東號」的艦載機。

追蹤時間分別為7日約40分鐘、8日則長達80分鐘，且戰機一度逼近至約45公尺距離，尤其在8日，中國戰機甚至自反潛機前方約900公尺處橫越。

▲▼中國海軍航空母艦「山東號」所屬J-15戰機。（圖／取自日本防衛省）



防衛省同時公布了本月8日，P-3C反潛機遭J-15戰機追蹤時所拍攝的兩張照片。其中一張自戰機正前方拍攝的畫面，清楚可見機體左翼下方裝有疑似飛彈的物體；防衛省指出，早在7日的任務中，也曾確認該飛彈裝備的存在。

另一張則為從反潛機左側所拍攝，顯示中國戰機與反潛機以極近距離、幾乎相同高度並行飛行。

防衛省補充，8日當中國戰機自反潛機前方約900公尺處穿越時，是自其左側往右側方向飛行。對於此舉，防衛省批評這不是「運用上必要的行為」，且戰機引擎排氣可能對反潛機的飛行產生影響。

此外，山東號航母在7日下午被確認航行於沖繩縣宮古島東南方約550公里的海域，9日則行經小笠原群島沖之鳥島北方、日本專屬經濟海域（EEZ）內側水域。

對於此次事件延至數日後才公開，防衛省解釋，是因為需謹慎進行機組員訪談與相關數據分析。

雖然本次事件未造成反潛機人員或機體受損，但防衛省強調，這類異常接近行為具有高度風險，可能導致偶發衝突，對此已向中國嚴正提出抗議，並要求杜絕類似情形重演。