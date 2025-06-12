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LINE電腦版迎重大更新　「所有表情貼」皆可用於訊息回應

▲▼LINE電腦版表情貼。（圖／記者吳立言攝）

▲LINE表情回應再進化，新版電腦端同步登場。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

通訊軟體LINE日前推出「表情回應」重大改版，繼手機版之後，該功能如今也正式登上電腦平台。用戶只要將LINE電腦版更新至9.9.0，即可在聊天室中使用任一款表情貼對訊息進行回應，打破過去僅限6種預設表情的限制，大幅提升互動樂趣與個人化表達空間。

新功能的操作方式維持一致，現可自由選擇喜愛的表情貼進行回應。不過值得注意的是，此次更新同時伴隨系統支援條件的調整，LINE 電腦版9.9.0將不再支援macOS Monterey 12系統。

LINE表示，欲升級至最新版的Mac用戶，必須將系統更新至macOS Ventura 13才能安裝新版本的LINE。若仍使用macOS Monterey 12，將只能停留在LINE 9.8.1或更早版本，無法享有新功能，也將持續錯過未來的各項更新。

受限於macOS系統升級條件的機型，包括部分已被Apple停止支援的舊款裝置，如MacBook Pro（2015、2016年）、MacBook Air（2015年初、2017年）、MacBook（2016年初）、Mac mini（2014年底）、Mac Pro（2013年）與iMac（2015年底）等，都將無緣此波更新。

隨著LINE表情互動功能日益多元，此次電腦版的同步升級也讓跨平台使用體驗更加一致。然而，使用舊款Mac的用戶則須考慮升級設備或另尋替代方案，以持續享有最新服務功能。

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