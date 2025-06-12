川普政府力阻各國出席聯合國會議：小心被美國外交制裁

▲美方想阻止各國出席下周在紐約舉行的聯合國會議。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

外媒取得的美國外交電文顯示，美國總統川普政府正積極勸阻各國政府，勿出席下周在紐約舉行的聯合國會議，並威脅採取外交制裁。該會議由法國與沙烏地阿拉伯共同主辦，主旨為探討以色列與巴勒斯坦間建立「兩國方案」的可能路徑。

路透社報導，這份外交照會於11日發出，美方警告，各國若在會後採取「反以色列行動」，將被視為違背美國外交利益，可能面臨來自華府的外交制裁。這項未曾公開的照會內容與美國兩大盟友法國與沙烏地阿拉伯的外交方針產生明顯衝突。

美方表明立場，「我們呼籲各國政府不要參加這場會議，因為我們認為這將對當前旨在結束加薩戰爭與拯救人質的努力產生反效果。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日曾暗示，法國可能在會議上承認巴勒斯坦於以色列占領地建國。法方官員則表示，美國是以色列最堅定的盟友，他們正試圖避免與美國產生正面衝突。

美國在照會中強調，「美國反對任何片面承認假設性巴勒斯坦國的舉措，因為這將在法律與政治上設下重大障礙，不利於最終解決衝突，也可能在戰爭期間對以色列造成壓力，等同於援助其敵人。」

雖然美國數十年來都支持在西岸與加薩建立巴勒斯坦國、與以色列和平共存的「兩國方案」，但川普在第一任期對此立場較為冷淡，其第二任期至今也未明確表態。

美國駐以色列大使、長期親以色列的哈克比（Mike Huckabee）11日公開表示，他認為「建立獨立巴勒斯坦國已不再是美國外交政策的目標」。這番發言進一步揭示川普政府對於中東和平進程的新方向與限制。