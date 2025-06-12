TikTok網紅「面癱哥」在美被捕！已自願離境　行蹤不明　

▲義大利網路紅人「面癱哥」拉梅（Khaby Lame） 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

擁有超過1.6億粉絲的TikTok人氣網紅拉梅（Khaby Lame）因簽證逾期遭美國移民官拘留，並已於近期自願離境。由於他至今未對外發聲，目前尚不清楚他離境後前往何處。

根據BBC報導，根據美國移民與海關執法局（ICE）公布的資訊，拉梅於4月30日入境美國，原本身為義大利公民，享有90天免簽待遇，不過他疑似未在規定期限內離境，6月7日在拉斯維加斯遭扣留。

ICE指出，拉梅在當天即被釋放，並選擇「自願離境」，不會留下驅逐出境的紀錄。拉梅並未對此事做出公開回應，也未說明目前人在何處。

所謂「自願離境」是指在不留下遣返紀錄的情況下，自行離開美國；若遭正式驅逐，移民紀錄上會留下痕跡，且未來10年內可能被禁止再入境美國。

這波移民掃蕩行動是總統川普（Donald Trump）政策的一部分，從跨州突襲、強制遣返到嚴格簽證審查，全國各地也因此爆發多起針對ICE的抗議活動；截至6月初，全美ICE拘留的「無證移民」人數已突破5萬1000人，創下2019年9月以來新高。

25歲的拉梅來自塞內加爾，是義大利籍公民，同時也是聯合國兒童基金會（UNICEF）親善大使，在TikTok擁有超過1.62億名粉絲，位居全球第一，憑藉「無言嘲諷」的短影片竄紅，用簡單表情和手勢模仿並吐槽過於複雜的教學與小技巧，藉此成為TikTok上最具影響力的人物之一。

依據Forbes，他在2022年6月至2023年9月這段期間透過與各大企業合作，賺進1650萬美元，在TikTok上或是Instagram發布一則業配貼文費用高達75萬美元（約新台幣2247萬元）。