美伊核談判瀕危！以色列恐發動打擊　美官員證實將撤減駐中東人員

▲美方認為伊朗在拖延談判。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

隨著中東局勢緊張升高，美國國務院與國防部正準備安排撤離駐中東多地的非必要人員。多位美國官員與知情人士向CNN證實，這些撤離措施已在11日啟動，並獲總統川普（Donald Trump）知悉與支持。

目前尚不清楚美方態度突然轉趨保守的直接原因，不過一名國防官員透露，美國中央司令部（CENTCOM）正在密切監控中東地區「逐步升高的緊張情勢」；美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已授權駐中東地區的軍眷可選擇性撤離。中央司令部指揮官庫里拉（Michael Kurilla）也因此取消原定於今（12日）在參議院的聽證會出席行程。

國務院則準備下令撤離駐伊拉克、巴林與科威特美國大使館的非必要人員，同時也包括伊拉克庫德族地區的埃爾比勒（Erbil）領事館。兩名熟悉相關安排的消息人士表示，這些計畫與伊拉克當地的安全局勢無直接關聯，一名伊拉克官員則稱撤離動作與其本國安全態勢無關。

這波撤離動作正值美國與伊朗間的核協議談判陷入停滯之際。川普總統在稍早受訪時坦言，自己對重啟核協議的信心「越來越低」，他認為德黑蘭正刻意拖延。他在接受《紐約郵報》（New York Post）Podcast節目訪問時表示，「他們似乎一直在拖延，我感到越來越不樂觀。我只是直覺覺得，這筆協議可能不會達成。」

川普並透露，他先前與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，並在通話中敦促對方「停止發動攻擊伊朗的談論」。川普稱該通話「非常順利」。

CNN指出，美國近期掌握到新的情報，顯示以色列可能正準備對伊朗核設施發動攻擊，包括軍備移動與空軍演習的完成。然而，情報官員也強調，目前無跡象顯示以色列已作出最終決定，且美國政府內部對此行動可能性仍存在分歧。

面對衝突風險升高，伊朗國防部長納希爾扎德（Aziz Nasirzadeh）於11日透過國營媒體IRNA發表強硬談話，警告若談判破裂、戰爭爆發，美軍將被「迫離中東」。他指出，「敵人將遭受更沉重損失」，並暗示伊朗部隊將不惜攻擊美軍在中東的所有基地。

納希爾扎進一步表示：「如果沒有達成協議，我們將鎖定所有可觸及的敵方基地，無論駐紮在哪個國家，我們都不會猶豫。」目前白宮尚未就此一系列發展做出正式回應。