「1動畫人物」狂吸600萬台人看它！他超不解　網炸鍋：你老了

▲2025高雄燈會邀請到吉伊卡哇進駐愛河灣，創下超過600萬人氣到訪。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）



網搜小組／劉維榛報導

從日前藏壽司聯名扭蛋，到高雄冬日遊樂園，人潮都是衝著「吉伊卡哇」而來，人氣橫掃各個年齡層。一名網友超不解直呼，它看起來就是一坨臉，很漫畫的不明生物，只有我看不懂這個在紅什麼嗎？」文章曝光後，網友直呼有魔力，「我以前也跟你一樣不懂，後來就入坑了」；還有人笑虧「可愛，你老了！」

一名網友在PTT認為，吉伊卡哇「看起來就是一坨臉，很漫畫的不明生物」，說長得可愛好像也沒有，「只有我看不懂這個在紅什麼嗎？」

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底下網友熱議，「我也是，娃娃有夠醜」、「我也看不懂黃色小鴨哪裡紅啊」、「誰還記得天竺鼠車車」、「吉伊卡哇還行，泡泡瑪特才是真的不懂，到底可愛在哪」、「不就跟三麗鷗差不多，靠個角色造型就賣翻」、「陪兒子看沒幾集，老子就先崩潰了」、「難道你想看英國的天線寶寶嗎」。

一票網友直呼，「日本很紅欸」、「可愛，你老了」、「滿可愛的啦，故事也不是光無腦幼稚賣萌」、「把集數看完再問問題」、「應該就是可愛吧，女生會喜歡的東西」、「我以前也跟你一樣不懂，後來就入坑了」、「就可愛，哏圖不錯笑」、「動感音樂吧！音響旁的小孩不自覺跳很開心」。

事實上，吉伊卡哇日文原意指的是「這又小又可愛的傢伙」，由日本漫畫家Nagano創作，主角們不僅可愛又療癒，已出200多集動畫，但劇情與殘酷的社會現實做連結，以夠真實的社畜人設，藉而提升粉絲黏著度。

而2025高雄燈會邀請到吉伊卡哇3隻小可愛進駐愛河灣，創下超過600萬人氣到訪，並帶進逾100億觀光產值，已於16日下午3點30分風光閉幕。

▼吉伊卡哇最後一天亮相。

